¿Por qué mataron a Jhonattan? Adolescente de 15 años murió en extrañas circunstancias en Pamplona

Versiones contradictorias y un ambiente de incertidumbre marcaron el fin de semana en Pamplona, donde se registró el asesinato de un adolescente de 15 años en extrañas circunstancias.

El único material probatorio disponible es una grabación de una cámara de seguridad que será clave para esclarecer lo ocurrido la noche en que murió Jhonattan Alexis Caicedo Portilla. Su cuerpo, con golpes externos y graves lesiones internas, llegó al Hospital San Juan de Dios hacia las 3:00 de la madrugada del pasado sábado.

Esas lesiones le causaron la muerte apenas unos minutos después, convirtiéndolo en otra víctima que se suma a la lista de personas asesinadas este año en la Ciudad Mitrada. El adolescente residía en el barrio Juan XXIII.

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Pelea de grupo

Los hechos aún son muy confusos. La cámara de seguridad registró lo sucedido, pero no cuenta con sonido, por lo que no es posible conocer la breve conversación que antecedió a la tragedia.

Todo ocurrió en la avenida Celestino Villamizar, donde se encontraba un grupo de cinco jóvenes.

La conversación fue interrumpida rápidamente cuando uno de los jóvenes, al parecer de nacionalidad venezolana y de 16 años, empujó a Óscar Solano, de 21. Este último reaccionó sujetándolo por el cuello y derribándolo en mitad de la calle. Mientras tanto, a su espalda, una hoja metálica resplandeció en medio de la noche.

El acompañante del joven venezolano era Jhonattan, quien vestía un saco negro. Este empujó a otro de los muchachos y, de la pretina de su pantalón, sacó un cuchillo con el que corrió hacia donde se desarrollaba la pelea.

Sin dudarlo, lanzó una puñalada directamente a la espalda de Solano, quien de inmediato sintió el impacto. Incluso, el arma blanca quedó incrustada en su cuerpo. Un amigo de Óscar intentó hablar con Caicedo, pero no lo consiguió. Entonces, retiró el cuchillo de la espalda de su compañero.

Fue entonces cuando intervinieron los otros amigos del hombre de 21 años, quienes retuvieron en el suelo a Caicedo y a su acompañante, utilizando el peso de sus cuerpos y propinándoles algunos golpes. En ese momento termina la grabación.

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¿Qué pasó después?

Entre el momento en que se presentó el enfrentamiento y la llegada de una patrulla de la Policía transcurrieron aproximadamente 12 minutos. Lo que ocurrió durante ese lapso sigue siendo un misterio, pero resulta clave para esclarecer el caso.

A las 3:17 de la madrugada llegaron las autoridades y encontraron una multitud, integrada por vecinos y transeúntes que pasaban por la zona, reteniendo a Jhonattan y a su acompañante.

"¡Estaban robando!", gritaron algunos testigos. De inmediato, los uniformados separaron a los involucrados. Los retenidos manifestaron que eran menores de edad. El joven venezolano fue resguardado en una patrulla para evitar que continuaran golpeándolo, pero Caicedo estaba en peores condiciones.

El adolescente quedó gravemente herido en el suelo. "¿Quiénes le pegaron?", preguntaron los uniformados, pero nadie asumió la responsabilidad. Los presentes argumentaron que entre todos habían ayudado a retenerlos mientras llegaba la Policía.

Fue entonces cuando los policías notaron la herida que Solano tenía en la espalda. Según se informó, Caicedo habría sido quien se la provocó. De inmediato, todos fueron trasladados al centro asistencial. Allí, Jhonattan falleció; su acompañante, quien presentaba golpes menores, fue aprehendido, mientras que el hombre apuñalado recibió atención médica y se recupera de las lesiones.

El caso quedó en manos de las autoridades, que desde un primer momento lo abordaron como un posible hecho de hurto. De hecho, la aprehensión se llevó a cabo por los delitos de hurto y lesiones personales.

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¿Víctima de su entorno?

Algo que parece estar claro sobre la corta vida de este adolescente es que estuvo marcada por la tragedia y por complejas situaciones familiares que lo dejaron en una condición de vulnerabilidad. "¿Qué hacía un niño a esa hora en la calle?, ¿dónde estaban los papás?", eran algunas de las preguntas que se repetían entre quienes conocieron el caso.

¿La respuesta? Su mamá ya había sido asesinada poco tiempo atrás y su papá, al parecer, debía trabajar para hacerse cargo de la familia. Mientras tanto, el menor recibía el cuidado y el apoyo de otros familiares.

Aparentemente, también había abandonado recientemente sus estudios y las malas compañías lo habrían llevado a permanecer en las calles hasta altas horas de la noche, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Una de sus familiares habló con un medio de comunicación local de Pamplona y aseguró que Caicedo no era ningún ladrón. Por el contrario, explicó que realizaba labores de agricultura en los campos de una vereda cercana para conseguir su sustento, luego de dejar sus estudios.

La mujer reconoció que hacía poco habían asesinado a la mamá del adolescente y que este atravesaba por problemas personales, pero insistió en defender su inocencia.

También denunció presuntas demoras de las autoridades en la entrega del cuerpo y en la revelación de información sobre lo sucedido. De igual forma, pidió justicia, pues considera que el joven no merecía recibir semejante golpiza por parte de la comunidad.

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Prohibido morir en la pista

De Caicedo hay algo que sus allegados recuerdan con claridad y es que amaba las carreteras y las bicicletas. Junto con su grupo de amigos, hacía parte de una agrupación denominada Gravity Bike, cuyos integrantes solían recorrer cientos de kilómetros por vías nacionales, sujetándose con las manos a camiones de estacas.

"Prohibido morir en la pista", solían publicar, conscientes de los riesgos a los que se enfrentaban. Cuando no viajaban detrás de los camiones, lo hacían encima de ellos. Caicedo también era aficionado al Atlético Nacional y en un par de oportunidades viajó para verlo jugar.

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