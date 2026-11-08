Drama en un velorio en Cúcuta: dos hombres fueron capturados portando revólveres

La despedida de un vecino del barrio Carora, en Cúcuta, terminó convertida en un episodio de tensión para propios y extraños, luego de que dos hombres fueran sorprendidos presuntamente armados durante el velorio. La comunidad los denunció ante las autoridades y ambos terminaron capturados.

Los hombres fueron identificados como Omar Serrano y Tomás Rodríguez, de 22 y 35 años, respectivamente. Según las autoridades, los dos asistieron a la despedida de un allegado y, al parecer, cada uno portaba un revólver en plena vía pública.

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La situación generó temor entre los asistentes y habitantes del sector, quienes dieron aviso a la Policía. Cuando los uniformados llegaron al lugar, los dos hombres presuntamente intentaron desenfundar sus armas, por lo que tuvieron que ser reducidos por la fuerza.

Durante el procedimiento, los policías encontraron en su poder dos revólveres calibre 38, cada uno con ocho cartuchos y sin los respectivos permisos para su porte. Por esta razón, ambos fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Horas después, las autoridades revelaron que los detenidos presuntamente tendrían vínculos con las bandas delincuenciales Familia P y AK-47, dos estructuras con presencia en el centro de Cúcuta.

Además, informaron que Serrano registraba antecedentes judiciales por hurto agravado, violencia contra servidor público y microtráfico. Ahora, a esos registros se suma una nueva captura por el presunto porte ilegal de armas de fuego.

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