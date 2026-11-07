Encontró la muerte en un semáforo: así fue el asesinato de un piloto y comerciante en Cúcuta

Nueve disparos destrozaron una de las ventanas polarizadas del carro negro en el que se movilizaba Julio César Abreo Acuña por el barrio Los Caobos. A un costado del vehículo quedaron las vainillas y los restos de vidrio, huellas de un ataque despiadado que, a plena luz de la mañana, estremeció a la ciudad ayer, 6 de noviembre.

En el asfalto también quedaron rastros de sangre de la víctima, un comerciante y piloto de helicóptero que hacía poco había estado en Estados Unidos ejerciendo esta profesión.

Agonizante, dio sus últimos suspiros dentro de aquel vehículo, Toyota Corolla, de placa LFZ-881, que quedó detenido en el semáforo de la calle 15 con avenida 1E, donde fue interceptado por el pistolero que puso fin a su vida a los 51 años.

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En el semáforo

El reloj aún no llegaba a las siete de la mañana cuando Abreo llegó a aquel semáforo, que estaba en rojo, sin imaginar que allí lo esperaba la muerte. El hombre se detuvo detrás de una camioneta gris. Fue entonces cuando apareció el sicario, a bordo de una motocicleta. Se ubicó al costado izquierdo del carro, desenfundó el arma y la apuntó contra la ventana.

Con la pistola dirigida hacia el vidrio, que estaba completamente arriba, el gatillero disparó en repetidas oportunidades. Fueron al menos nueve tiros.

Después, el asesino guardó el arma y huyó. Giró en la esquina y tomó rumbo hacia la avenida Los Libertadores, hasta perderse de vista, mientras atrás dejaba el escenario de muerte.

El cuerpo de Abreo, tendido sobre su costado derecho, apenas daba algunas señales involuntarias de vida. Así lo encontraron varios testigos que dieron aviso a las autoridades. Un par de patrulleros que se movilizaban en bicicleta llegaron al sitio, mientras varias personas de la comunidad ayudaron a sacarlo del asiento del conductor y acomodarlo en los asientos traseros.

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Escoltado por la Policía y conducido por un tercero, el vehículo fue trasladado a la Clínica Norte, donde el hombre llegó sin signos vitales.

Entretanto, las autoridades iniciaron las investigaciones y la recopilación de material probatorio para obtener pistas que permitan identificar al responsable del crimen. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había informado de capturas relacionadas con el caso.

Las autoridades también buscan establecer qué pudo haber motivado el homicidio. De la víctima se conoció que se desempeñaba como comerciante de oro en un reconocido centro comercial de la ciudad.

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, guardó silencio a los medios de comunicación frente a lo ocurrido, en momentos en que la ciudad se desborda de inseguridad y la comunidad no tiene respuestas.

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