TikTok, señalado de convertirse en un catálogo de abuso infantil: denuncian red de pederastia

Durante 35 días, periodistas de la fundación española Maldita.es identificaron más de mil videos explícitos de violencia sexual contra niños en TikTok, que acumularon más de 48 millones de visualizaciones. La investigación, titulada: TikTok, el hogar del pederasta, documentó cómo las herramientas de la propia plataforma permiten encontrar este contenido, contactar a posibles víctimas y establecer redes para intercambiar o vender material ilegal. La organización anunció una denuncia ante la unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía española.

Para documentar el funcionamiento de estas redes, el equipo recorrió TikTok durante 35 días y utilizó sus herramientas de búsqueda y recomendación, además de ingresar a transmisiones en directo realizadas por menores. También siguió a usuarios que ofrecían material de abuso sexual infantil hasta aplicaciones de mensajería como Telegram y Zangi. Con estas acciones, lograron la identificación de más de 200 perfiles que publicaban abiertamente imágenes explícitas de abuso sexual infantil, algunas disponibles desde mayo de 2026. Según la organización, miles de imágenes estaban al alcance de cualquier usuario y eran compartidas por cuentas que llegaban a millones de personas: “Lo que esperarías que solo estuviera en la ‘deep web’ lo encuentras en TikTok”, advirtió Maldita.es en su informe.

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TikTok y las redes de potenciales pederastas

La investigación también identificó más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían material de abuso sexual infantil dentro de la plataforma. De ese total, 7.700 operaban en español. Las redes documentadas tenían alcance en España, Latinoamérica, otros países de Europa y el sudeste asiático.

Según Maldita.es, el buscador de TikTok tampoco bloqueaba términos relacionados con estos contenidos, a diferencia de lo que ocurre en otras plataformas: “A pesar de que las políticas de TikTok dicen que “prohíben permanentemente” las cuentas que publican contenido de abuso sexual infantil, a 15 de octubre de 2026, 136 de las 231 cuentas analizadas (el 59%) seguían activas. ¿Puede una plataforma asumir semejante nivel de fallos en la moderación de contenidos relacionados con el abuso sexual infantil?”, cuestionó la plataforma.

Otro de los hallazgos involucra las transmisiones en directo. Aunque las normas de TikTok prohíben que los menores realicen este tipo de emisiones, los investigadores encontraron cerca de un centenar de directos en 17 países en los que espectadores pedían a niños realizar determinadas acciones, algunas de carácter sexual, a cambio de dinero: “Muchos de los perfiles detectados funcionan como auténticos catálogos de material de abuso sexual infantil. En sus publicaciones muestran fotografías de las víctimas sobre las que superponen, mediante transparencias, fotogramas de los vídeos de abuso que ofrecen, indicando en ocasiones su precio o duración”.

El sistema de monedas y regalos virtuales de TikTok también aparece en la investigación como un mecanismo que permite monetizar el acoso y las solicitudes dirigidas a menores.

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“Al menos 55 comentarios especifican que tienen material de abuso sexual infantil propio y muchas de esas cuentas dicen, en abierto, que ese material es con sus hijos, hermanos o sobrinos (...) detectamos miles de cuentas que presumen de la cantidad de archivos que poseen, buscan intercambiarlos, piden que otros usuarios se los regalen o anuncian canales donde comprarlos”, denunció Maldita.es.

Los investigadores encontraron que quienes comercializan este material utilizan trucos como superponer imágenes, añadir textos, emoticones y fragmentos de videos para evadir los filtros de TikTok. Sin embargo, también advirtieron que el algoritmo de la plataforma termina recomendando estos contenidos y facilita que los usuarios lleguen hasta ellos.

¿Qué hizo TikTok tras recibir las denuncias?

De las cosas más preocupantes del informe es la respuesta de la plataforma ante los reportes de contenido ilegal. Maldita.es aseguró que, de los materiales denunciados por la organización, TikTok retiró apenas el 10 % y bloqueó solo el 26 % del material ilegal identificado en España. La fundación ya había investigado este problema en otras dos ocasiones y sostiene que las fallas persisten.

La organización considera que estos resultados ponen en duda la efectividad de los mecanismos de protección de TikTok y el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. “La plataforma, propiedad del grupo chino ByteDance, no había respondido a las consultas de la agencia AFP al momento de publicar su información.

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