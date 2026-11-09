Ocaña tendrá seis días de cine con el Festival Iberoamericano Audiovisual

Ocaña se prepara para seis días de cine con la tercera edición de Latente Cine Fest, un encuentro que reunirá películas colombianas en estreno y circulación nacional, competencia de cortometrajes, talleres, conversatorios y espacios de formación alrededor del séptimo arte.

Así lo anunció Gessler Zúñiga Flórez, director de la Corporación Errantes Lab, organizadora del certamen, que se desarrollará del 10 al 15 de noviembre y rendirá homenaje a la cineasta colombiana Catalina Arroyave Restrepo, directora de Los días de la ballena.

El festival busca capacitar a realizadores, productores, artistas, estudiantes y aficionados al cine, mediante una programación que combina exhibiciones, formación y encuentros para fortalecer el sector audiovisual en la región.

Lea además: Concejo de Ocaña analiza las inversiones y gastos para el 2027

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, a través del programa de Comunicación Social; la Escuela de Bellas Artes; la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; el Museo Antón García de Bonilla; el Festival de Cine Independiente Laberinto y las juntas de acción comunal de Buenavista y el barrio Belén. También participan como patrocinadores La Gloriosa, Trama Asociación Cultural y PREX Restobar.

