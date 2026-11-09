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Ocaña tendrá seis días de cine con el Festival Iberoamericano Audiovisual
El Catatumbo de película en la creación cinematográfica desde los territorios.
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jsarabia
Festival Iberoamericano de Cine y Audiovisual llega a Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Lunes, 9 de Noviembre de 2026

Ocaña se prepara para seis días de cine con la tercera edición de Latente Cine Fest, un encuentro que reunirá películas colombianas en estreno y circulación nacional, competencia de cortometrajes, talleres, conversatorios y espacios de formación alrededor del séptimo arte. 

Así lo anunció Gessler Zúñiga Flórez, director de la Corporación Errantes Lab, organizadora del certamen, que se desarrollará del 10 al 15 de noviembre y rendirá homenaje a la cineasta colombiana Catalina Arroyave Restrepo, directora de Los días de la ballena.

El festival busca capacitar a realizadores, productores, artistas, estudiantes y aficionados al cine, mediante una programación que combina exhibiciones, formación y encuentros para fortalecer el sector audiovisual en la región.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, a través del programa de Comunicación Social; la Escuela de Bellas Artes; la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; el Museo Antón García de Bonilla; el Festival de Cine Independiente Laberinto y las juntas de acción comunal de Buenavista y el barrio Belén. También participan como patrocinadores La Gloriosa, Trama Asociación Cultural y PREX Restobar.
 

Festival Iberoamericano de Cine y Audiovisual llega a Ocaña.

Una vitrina para el cine regional

Latente Cine Fest se ha consolidado como una plataforma para acercar las producciones colombianas e iberoamericanas al público de la región, promover la circulación de obras y visibilizar los procesos de creación audiovisual que surgen desde los territorios.

La programación incluirá películas colombianas que actualmente se encuentran en estreno y circulación nacional, entre ellas Donde comienza el río y Piedras preciosas. También habrá largometrajes, documentales, muestras especiales y una competencia de cortometrajes en categorías regional, universitaria y nacional, además de videoclips.

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El crecimiento de estas producciones también refleja el interés de organizaciones sociales por contar las realidades de sus territorios. Según Anthony Pacheco, cada vez hay más iniciativas audiovisuales que muestran situaciones de regiones como el Catatumbo, cuyas historias necesitan mayor difusión.
 

Festival Iberoamericano de Cine y Audiovisual llega a Ocaña.

Homenaje a Catalina Arroyave

La directora invitada será Catalina Arroyave Restrepo, guionista, realizadora y preparadora de actores, reconocida por su trayectoria en el cine independiente colombiano.

Es cofundadora de Rara Colectivo Audiovisual, productora creada en Medellín en 2009. Desde allí realizó su primer largometraje de ficción, Los días de la ballena, estrenado mundialmente en el festival South by Southwest (SXSW), en 2019, donde recibió una mención honorífica en la categoría de óperas primas dirigidas por mujeres.

La película fue seleccionada en más de 30 festivales internacionales, entre ellos BAFICI, la Mostra de São Paulo, Seminci, el Festival de Zúrich, FICCI y el Festival de Cine de Melbourne. También obtuvo reconocimientos por guion y dirección, fue adquirida por HBO en 2021 y recibió seis nominaciones a los premios de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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Su participación incluirá una proyección especial de la película y un conversatorio con el público, en el que compartirá experiencias sobre su trayectoria y sus procesos creativos.
 

Festival Iberoamericano de Cine y Audiovisual llega a Ocaña.
Festival Iberoamericano de Cine y Audiovisual llega a Ocaña.

Formación y encuentro audiovisual

Los Talleres Latentes serán otro de los componentes centrales. La programación contempla un taller de actuación para cámara, dirigido por Raúl Gutiérrez, y un laboratorio de la Incubadora de Guion, que acompañará durante varias jornadas la escritura y el desarrollo de proyectos cinematográficos. Este último tendrá un espacio de presentación pública o pitch para dar a conocer las propuestas participantes.

Asimismo, se realizará el Encuentro Regional Audiovisual, que reunirá a realizadores, productores, gestores culturales y representantes del sector para intercambiar experiencias y explorar posibilidades de articulación.

El lanzamiento del festival será este martes a las 6:00 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana. Las actividades se extenderán a escenarios culturales, educativos y comunitarios mediante jornadas de cine al barrio, al campo y al parque.

La convocatoria recibió cerca de 90 cortometrajes para la competencia, cifra que, según la productora y abogada Jennifer Navarro Amaya, evidencia el crecimiento de la producción audiovisual y el interés de nuevos realizadores por mostrar sus trabajos.

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El festival cuenta con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, además de aliados que aportan premios para incentivar la creación cinematográfica y abrir oportunidades a los jóvenes de la región.

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