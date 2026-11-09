Ocaña tendrá seis días de cine con el Festival Iberoamericano Audiovisual

Formación y encuentro audiovisual
Los Talleres Latentes serán otro de los componentes centrales. La programación contempla un taller de actuación para cámara, dirigido por Raúl Gutiérrez, y un laboratorio de la Incubadora de Guion, que acompañará durante varias jornadas la escritura y el desarrollo de proyectos cinematográficos. Este último tendrá un espacio de presentación pública o pitch para dar a conocer las propuestas participantes.
Asimismo, se realizará el Encuentro Regional Audiovisual, que reunirá a realizadores, productores, gestores culturales y representantes del sector para intercambiar experiencias y explorar posibilidades de articulación.
El lanzamiento del festival será este martes a las 6:00 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana. Las actividades se extenderán a escenarios culturales, educativos y comunitarios mediante jornadas de cine al barrio, al campo y al parque.
La convocatoria recibió cerca de 90 cortometrajes para la competencia, cifra que, según la productora y abogada Jennifer Navarro Amaya, evidencia el crecimiento de la producción audiovisual y el interés de nuevos realizadores por mostrar sus trabajos.
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El festival cuenta con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, además de aliados que aportan premios para incentivar la creación cinematográfica y abrir oportunidades a los jóvenes de la región.
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