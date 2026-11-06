Alcaldes del Catatumbo piden al Gobierno garantías para la educación, la salud y la seguridad



La guerra en el Catatumbo está comprometiendo servicios esenciales como la educación y la salud, mientras los enfrentamientos armados se extienden hasta las zonas urbanas y obligan a docentes, líderes sociales y familias a abandonar sus lugares de residencia. Así lo expusieron los alcaldes de El Carmen, Tibú y El Tarra durante el Encuentro de Alcaldes del Catatumbo, convocado por el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander.

Las intervenciones dejaron sobre la mesa una serie de exigencias al Gobierno nacional: garantías para que los estudiantes puedan regresar a las aulas, desminado humanitario, protección para los profesores, atención a la población civil y recuperación de la conectividad aérea de Tibú.

Las dimensiones de la violencia fueron expuestas por el presidente del Consejo Departamental de Paz, Enrique Pertuz. Según las cifras presentadas, entre 2021 y 2025 Norte de Santander registró 4.340 homicidios, de los cuales 1.096 ocurrieron en el Catatumbo, equivalentes al 25,5 % del total departamental. El balance no incluye los asesinatos ocurridos durante 2026.

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A este panorama se suma el registro de víctimas del conflicto armado. Con corte al primero de febrero de 2026, el departamento contabilizaba 476.614 víctimas por hechos ocurridos en su territorio. De ellas, 112.140 correspondían a los 11 municipios del Catatumbo, es decir, el 23,6 %.

Pertuz sostuvo que las decisiones sobre el futuro de la subregión no pueden tomarse exclusivamente desde los despachos oficiales. Planteó que las organizaciones campesinas, juntas de acción comunal, jóvenes, víctimas y autoridades indígenas deben participar en la definición de los proyectos y prioridades.

También propuso construir una agenda común entre los municipios, con proyectos estratégicos, responsables definidos, fuentes de financiación y mecanismos públicos de seguimiento. El propósito, dijo, es pasar de los compromisos institucionales a resultados verificables en las comunidades.



