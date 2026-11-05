De la Espriella mira a Venezuela por gas, ¿cuánto costaría recuperar el gasoducto binacional?

El Gobierno Nacional incluyó la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte, que une a La Guajira con el estado Zulia, entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) de la misión de Recursos Estratégicos y Energía.

De acuerdo con Ecopetrol, este será un paso clave para avanzar en una iniciativa que contribuirá a diversificar las fuentes de suministro de gas natural del país y permitirá coordinar, desde la Vicepresidencia de la República, a las entidades que deben concurrir para sacar adelante su rehabilitación.

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La recuperación de la infraestructura permitiría incorporar gas venezolano al Sistema Nacional de Transporte, luego de más de diez años de inactividad y de falta de mantenimiento, que han llevado su deterioro.

“La recuperación del Antonio Ricaurte forma parte del renacer de Ecopetrol por su aporte a la seguridad energética. El proyecto podría contribuir a un suministro de gas a precios más competitivos para los hogares y la industria colombiana”, indicó la estatal petrolera.

Destacó que el gas natural importado por vía marítima debe licuarse para su transporte en buques y regasificarse al llegar al país, procesos que incrementan su costo final, mientras que la importación por gasoducto desde Venezuela permitiría prescindir de esas etapas y de sus costos asociados.

Para Ecopetrol, esta alternativa contribuiría a reducir el riesgo de desabastecimiento a mediano y largo plazo, recordando que el vecino país cuenta con las mayores reservas probadas de gas de América Latina.

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Inaugurado en 2007, el gasoducto tiene 225 kilómetros de longitud (88 en Colombia y 137 en Venezuela) y conecta con el Lago de Maracaibo. Además, cuenta con una capacidad operativa de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a cerca de la mitad del consumo diario nacional.

Según Ecopetrol, en una primera fase se prevé importar 50 millones de pies cúbicos diarios, aproximadamente el 5% de ese consumo. La compañía precisó que la entrada en operación está condicionada a la obtención de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Competitividad yseguridad energética

El presidente de la Fundación XUA Energy, Julio César Vera, expresó que la decisión del Gobierno evidencia que la importación de gas venezolano es un objetivo, pues el país busca recuperar esa alternativa de suministro, en un momento en el que su producción nacional viene disminuyendo fuertemente y su dependencia de las importaciones crece.

“Colombia no puede depender exclusivamente de las importaciones de gas natural licuado (GNL), particularmente cuando estas pueden representar costos elevados para el mercado y los consumidores, como está ocurriendo hoy, donde los precios internacionales del gas están rondando los US$30 por millón de BTU”, agregó Vera.

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Consideró que recuperar el gasoducto puede contribuir a mejorar la seguridad energética y la competitividad del suministro de gas en Colombia.

Sin embargo, hay que evitar tres errores de política energética: creer que la recuperación resuelve por sí sola el déficit estructural de gas; dar por garantizada la disponibilidad de gas venezolano sin tener contratos, compromisos de suministro y condiciones internacionales habilitadas; y comprometer recursos de Ecopetrol sin contar previamente con estudios técnicos, económicos y financieros que demuestren la viabilidad de la inversión.

“Esta infraestructura debe entenderse como una alternativa complementaria al desarrollo de las reservas nacionales, la exploración, la producción local y otras opciones de importación, no como un sustituto de estas”, concluyó Julio César Vera.

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¿Cuánto podría costar la recuperación?

Aunque Ecopetrol no estimó la inversión que requiere para recuperar el gasoducto, Julio César Vera indicó que, de acuerdo con la información que ha circulado sobre el particular, estos trabajos costarían entre US$20 y US$30 millones, como una referencia preliminar.

Las actividades podrían comprender:

Reposición de tramos de tubería deteriorados o faltantes.

Inspección de integridad mecánica de los 225 kilómetros.

Reparación de corrosión y daños estructurales.

Rehabilitación de válvulas, estaciones de regulación y sistemas de medición.

Verificación de sistemas de control, protección y seguridad.

Pruebas hidrostáticas, certificación y puesta en servicio.

Finalmente, el experto sostuvo que Colombia necesita gas y necesita diversificar sus fuentes de abastecimiento. En ese contexto, Venezuela puede convertirse en un proveedor complementario importante, siempre que existan condiciones de confiabilidad, competitividad y seguridad jurídica.

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