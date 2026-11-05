Cepeda lleva sus denuncias contra De la Espriella hasta el Congreso de Estados Unidos

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda envió este jueves una carta a 15 congresistas demócratas para que intervengan en su país contra las políticas del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia.



Entre las peticiones que les hace Cepeda está la de condicionar la asistencia que su país le dé a Colombia en materia de seguridad y antinarcóticos a que ninguna estructura vinculada a las AUC se beneficie de ella y a que se presenten informes auditables sobre los bienes incautados.

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Además, que se realicen audiencias en el Congreso de EE.UU. sobre el lavado de activos del narcotráfico por medio de la tierra en Colombia y que se solicite protección para comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas.



La comunicación va dirigida, entre otros, a los congresistas Alexandra Ocasio Cortez, James McGovern y Gregory Meeks, reconocidos líderes de su partido en el congreso de su país.



Esta semana, en las elecciones legislativas, los demócratas lograron el control del Senado y la Cámara de Representantes, que ejercerán a partir de enero, y por ende tendrán gran influencia en la determinación del presupuesto de su país y las ayudas que se entregan a otros países.

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En su carta, Cepeda manifiesta que denunció a De la Espriella ante la Fiscalía por su presunto papel en la promoción de las Autodefensas y supuestos actos de corrupción en la EPS Saludvida.



También les dice a los congresistas que en Colombia la tierra rural se ha utilizado para lavar activos del narcotráfico, “y podría volver a serlo bajo un presidente que ha hecho negocios con narcotraficantes confesos ante tribunales estadounidenses”.



Asegura que De la Espriella ha adquirido al menos dos predios relacionados con actores del narcotráfico y su ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, fue apoderado de una empresa que se opuso a entregar a familias indígenas una hacienda que fue bastión narcoparamilitar.

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