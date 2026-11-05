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En Ocaña ‘todos ponen para instalar el alumbrado navideño´
Austeridad en los gastos es la consigna de la administración local en medio del fenómeno de El Niño.
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jsarabia
Avanzan gestiones para las luces de Navidad.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 5 de Noviembre de 2026

La Administración municipal, como todos los años, anunció austeridad en el gasto, ya que los recursos destinados a la expansión eléctrica no pueden utilizarse para diseñar los arreglos navideños.

En ese sentido, Centrales Eléctricas se encargará de adornar el parque de San Francisco; la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO S. A.), los alrededores de la fuente luminosa de San Agustín, y la Alcaldía, la plaza principal 29 de Mayo, además de los monumentos, para el disfrute de propios y visitantes.

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Los microempresarios vinculados al Instituto Nacional de Vías adelantan la poda de los árboles de la avenida Francisco Fernández de Contreras, para luego proceder con la respectiva iluminación navideña.
 

Avanzan gestiones para las luces de Navidad.

Iluminación conjunta

El secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda de Ocaña, ingeniero Gustavo Castilla Vergel, coordina con el alcalde, Emiro Cañizares Plata, los detalles del ornato de la ciudad durante la temporada navideña.

El funcionario resalta la austeridad en el gasto desde el primer año de gobierno (2024), cuando se comenzaron a suscribir convenios con distintas entidades para iluminar las calles, parques y monumentos existentes en la Hidalga Villa.

“Se ha hecho la gestión con diferentes instituciones, como Centrales Eléctricas y la Empresa de Servicios Públicos, para embellecer los entornos de mayor concurrencia de personas y así vivir la alegría de la Navidad en familia”, destacó el funcionario, quien hace cuentas para que los recursos alcancen.

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Como es habitual, Centrales Eléctricas procederá con la instalación de los arreglos en San Francisco y la ESPO hará lo propio en el parque de San Agustín. En este último espacio, el gerente de la empresa, ingeniero Jesús Alfredo Contreras Mejía, se abstuvo de entregar detalles para dar una sorpresa mayúscula a los ocañeros.
 

Avanzan gestiones para las luces de Navidad.

Tasar la plata

En los próximos días, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, se reunirá con directivos de la concesionaria del alumbrado público, AGM Desarrollos S. A. S., para concertar la contratación de los adornos en el interior y los alrededores de la plaza principal de Ocaña.

La anterior administración, en 2023, dejó un otrosí en el que se estipula la obligación de garantizar la iluminación navideña a través de la firma concesionaria. Actualmente, se trabaja en la reducción de los costos de los elementos utilizados para el ornato, indicó Castilla Vergel, al señalar que en épocas anteriores fueron demasiado elevados, especialmente por concepto de alquiler, sin que le quedara ningún beneficio a Ocaña por la sobretasa cobrada a los usuarios.

Expertos analizan las cotizaciones con la finalidad de reducir los costos de los materiales para la elaboración de las figuras y la mano de obra de la región.

“Se pueden reducir los gastos con el apoyo de otras entidades, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o asociaciones de mujeres artesanas. En estos momentos se está evaluando la propuesta de la concesión y se buscan mecanismos para hacer rendir los recursos existentes, sin afectar los programas de expansión”, puntualizó.

La Administración municipal cuestionó las inversiones de entre 700 y 900 millones de pesos realizadas antes de 2024, sin que le haya quedado ningún activo a Ocaña.

En los últimos dos años se ha invertido un promedio de entre 250 y 350 millones de pesos, mientras que el resto de los recursos se reinvierte en la repotenciación de luminarias y la instalación de alumbrado público en sectores que permanecen en penumbra, con el propósito de garantizar la seguridad de sus habitantes.

No tiene presentación gastar una millonada para ver iluminada la ciudad durante 40 días, desde los primeros días de diciembre hasta el 10 de enero, mientras algunas calles se encuentran a oscuras por la carencia de redes y lámparas”, precisó el ingeniero, al anunciar un superávit de 1.200 millones de pesos por concepto de la sobretasa, recursos que serán utilizados para atender los puntos críticos de la ciudad durante la vigencia 2027.

La concesionaria AGM Desarrollos ha presentado a la Administración municipal varios presupuestos. Ahora, el alcalde y sus asesores jurídicos y financieros tendrán la última palabra para avalar la inversión destinada al alumbrado navideño de Ocaña. Además, deberán tenerse en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en materia de ahorro energético, debido al fenómeno de El Niño.

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En algunos barrios se adelanta el concurso de la cuadra mejor iluminada. Con los ganadores se suscriben convenios para la recuperación de las vías, incentivando así el trabajo comunitario y la unión entre las familias.

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