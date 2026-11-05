En Ocaña ‘todos ponen para instalar el alumbrado navideño´

Tasar la plata

En los próximos días, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, se reunirá con directivos de la concesionaria del alumbrado público, AGM Desarrollos S. A. S., para concertar la contratación de los adornos en el interior y los alrededores de la plaza principal de Ocaña.

La anterior administración, en 2023, dejó un otrosí en el que se estipula la obligación de garantizar la iluminación navideña a través de la firma concesionaria. Actualmente, se trabaja en la reducción de los costos de los elementos utilizados para el ornato, indicó Castilla Vergel, al señalar que en épocas anteriores fueron demasiado elevados, especialmente por concepto de alquiler, sin que le quedara ningún beneficio a Ocaña por la sobretasa cobrada a los usuarios.

Expertos analizan las cotizaciones con la finalidad de reducir los costos de los materiales para la elaboración de las figuras y la mano de obra de la región.

“Se pueden reducir los gastos con el apoyo de otras entidades, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o asociaciones de mujeres artesanas. En estos momentos se está evaluando la propuesta de la concesión y se buscan mecanismos para hacer rendir los recursos existentes, sin afectar los programas de expansión”, puntualizó.

La Administración municipal cuestionó las inversiones de entre 700 y 900 millones de pesos realizadas antes de 2024, sin que le haya quedado ningún activo a Ocaña.

En los últimos dos años se ha invertido un promedio de entre 250 y 350 millones de pesos, mientras que el resto de los recursos se reinvierte en la repotenciación de luminarias y la instalación de alumbrado público en sectores que permanecen en penumbra, con el propósito de garantizar la seguridad de sus habitantes.

“No tiene presentación gastar una millonada para ver iluminada la ciudad durante 40 días, desde los primeros días de diciembre hasta el 10 de enero, mientras algunas calles se encuentran a oscuras por la carencia de redes y lámparas”, precisó el ingeniero, al anunciar un superávit de 1.200 millones de pesos por concepto de la sobretasa, recursos que serán utilizados para atender los puntos críticos de la ciudad durante la vigencia 2027.

La concesionaria AGM Desarrollos ha presentado a la Administración municipal varios presupuestos. Ahora, el alcalde y sus asesores jurídicos y financieros tendrán la última palabra para avalar la inversión destinada al alumbrado navideño de Ocaña. Además, deberán tenerse en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en materia de ahorro energético, debido al fenómeno de El Niño.

Lea además: Pacto para la transformación social del Catatumbo, una tarea pendiente

En algunos barrios se adelanta el concurso de la cuadra mejor iluminada. Con los ganadores se suscriben convenios para la recuperación de las vías, incentivando así el trabajo comunitario y la unión entre las familias.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .