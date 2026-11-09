Motilones del Norte sorprendió a Paisas en Medellín y quedó a una victoria de la final

“Siempre agradecido de Dios, quien me da las indicaciones para yo llevarlas a los jugadores. Salimos a jugar baloncesto, a divertirnos. El equipo que durante la temporada ocupó el primer lugar en el grupo fue el equipo que vimos hoy. Nosotros somos un gran equipo, nos llevamos como una familia”, destacó el técnico dominicano Yoel Feliz.

El elenco cucuteño buscará regresar a una final tal como lo hizo en el segundo semestre de 2024, cuando se coronó campeón al superar a Caribbean de la mano del técnico dominicano Richard Ortega y el estelar Juan Junior Rosario.

Un triunfo más que valioso

Motilones aprovechó un carente trabajo defensivo del local, fue muy efectivo desde los tiros libres (74%) y se hizo fuerte en la pintura (40 pts).

El representante del baloncesto de Norte de Santander volvió a tener como gran estrella al puertorriqueño Dyondre Domínguez, uno de los jugadores más destacados del campeonato y quien fue elegido como mejor basquetbolista de la temporada regular.

En el más reciente partido se despachó con 24 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperaciones y 2 tapas.