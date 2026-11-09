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Motilones del Norte sorprendió a Paisas en Medellín y quedó a una victoria de la final
El último partido de la serie semifinal entre Motilones del Norte y Paisas se disputará en el coliseo Toto Hernández, este martes, a las 8:30 p.m.
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gcontreras
Motilones vs Paisas, 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Lunes, 9 de Noviembre de 2026

Motilones del Norte sueña con llegar a la final de la Liga II-2026 del baloncesto profesional colombiano tras derrotar 94-78 a Paisas, la noche del domingo, en el coliseo Iván de Bedout, de Medellín.

El quinteto rojinegro dio la sorpresa e igualó la serie semifinal (2-2), que tendrá que definirse el martes en el coliseo Toto Hernández de Cúcuta a partir de las 8:30 p.m.  

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El conjunto antioqueño, que acumula dos títulos en su historial y actualmente está clasificado a los cuartos de final de la Liga Sudamericana, fue incapaz de sentenciar su clasificación luego de imponerse el sábado 87-73 y quedar a un solo triunfo de la final, en la que espera el caleño Toros del Valle.

Ernesto 'Pepeto' Hernández, Motilones vs. Paisas.

“Siempre agradecido de Dios, quien me da las indicaciones para yo llevarlas a los jugadores. Salimos a jugar baloncesto, a divertirnos. El equipo que durante la temporada ocupó el primer lugar en el grupo fue el equipo que vimos hoy. Nosotros somos un gran equipo, nos llevamos como una familia”, destacó el técnico dominicano Yoel Feliz.

El elenco cucuteño buscará regresar a una final tal como lo hizo en el segundo semestre de 2024, cuando se coronó campeón al superar a Caribbean de la mano del técnico dominicano Richard Ortega y el estelar Juan Junior Rosario.

Un triunfo más que valioso

Motilones aprovechó un carente trabajo defensivo del local, fue muy efectivo desde los tiros libres (74%) y se hizo fuerte en la pintura (40 pts).  

El representante del baloncesto de Norte de Santander volvió a tener como gran estrella al puertorriqueño Dyondre Domínguez, uno de los jugadores más destacados del campeonato y quien fue elegido como mejor basquetbolista de la temporada regular.

En el más reciente partido se despachó con 24 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperaciones y 2 tapas.

Dyondre Dominguez, Motilones del Norte.

Domínguez guio a un quinteto principal acompañado por los nacionales Sebastián Ramírez (16 pts, 7 rts y 6 as), Hanner Mosquera (11 pts y 13 rts), el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández  (15 pts, 11 rt y 1 as) y el estadounidense Kameron Rowan (14 pts, 7 rt y 1 as).  El mayor aporte desde el banquillo lo hizo el refuerzo estadounidense Jeremy Ireland (11pts, 2 rt y 1 as).

Motilones se llevó todos los cuartos, gestionando muy bien su ventaja pese a los momentos de fallo en la ofensiva. Los marcadores fueron de 23-18, 25-22, 29-22 y 17-16.

 En Paisas, al mano del argentino Juan Nardini, flaquearon en la defensiva y poco fue influyente el aporte de los estadounidenses Charles García Jr (7 pts) y Jamal Artis (7 pts). El más destacado fue Álvaro Peña (25 pts y 4 rts), seguido por Romario Roque (12 pts, 7 rts y 7 as).

Nardini, en rueda de prensa, señaló que la acumulación de partidos ha hecho mella en sus dirigidos.

Así va la serie:

  • Motilones vs. Paisas: 88-85.
  • Motilones vs. Paisas: 57-101.
  • Paisas vs. Motilones: 87-73.
  • Paisas vs. Motilones: 78-94.

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