Motilones del Norte sorprendió a Paisas en Medellín y quedó a una victoria de la final

Domínguez guio a un quinteto principal acompañado por los nacionales Sebastián Ramírez (16 pts, 7 rts y 6 as), Hanner Mosquera (11 pts y 13 rts), el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández (15 pts, 11 rt y 1 as) y el estadounidense Kameron Rowan (14 pts, 7 rt y 1 as). El mayor aporte desde el banquillo lo hizo el refuerzo estadounidense Jeremy Ireland (11pts, 2 rt y 1 as).
Motilones se llevó todos los cuartos, gestionando muy bien su ventaja pese a los momentos de fallo en la ofensiva. Los marcadores fueron de 23-18, 25-22, 29-22 y 17-16.
En Paisas, al mano del argentino Juan Nardini, flaquearon en la defensiva y poco fue influyente el aporte de los estadounidenses Charles García Jr (7 pts) y Jamal Artis (7 pts). El más destacado fue Álvaro Peña (25 pts y 4 rts), seguido por Romario Roque (12 pts, 7 rts y 7 as).
Nardini, en rueda de prensa, señaló que la acumulación de partidos ha hecho mella en sus dirigidos.
Así va la serie:
- Motilones vs. Paisas: 88-85.
- Motilones vs. Paisas: 57-101.
- Paisas vs. Motilones: 87-73.
- Paisas vs. Motilones: 78-94.
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