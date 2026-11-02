Carlos Alcaraz se coronó campeón del Masters 1000 de París

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que estas dos semanas, con los títulos en Viena y, este domingo, en el ATP Masters 1000 de París, fueron muy positivas, de mejoría en su juego y mucha "confianza" para llegar dentro de siete días a las Finales ATP.

"Siempre intento mejorar, ser mejor, aprender de la experiencia, de cada partido. Del partido de Fritz me llevé mucho aprendido, para mejorar, para ganar este torneo.

Me di cuenta de que había que ir a por ello, más aún en los momentos duros. Estoy contento de salvar ese momento y jugar un gran tenis", dijo en rueda de prensa.

El de El Palmar superó al estadounidense Ben Shelton (7-6(5), 7-5) para ser campeón por primera vez en la pista dura y bajo techo de la capital francesa, frenando el buen saque de su rival.

"Traté de estar concentrado. Sabía que iba a tener que correr mucho. Los primeros golpes iban a ser defensivos, es difícil dominar esa pelota", afirmó, antes de valorar estas dos semanas.

"Estas dos semanas han sido las mejores desde mi regreso. En Viena también, pero esta semana he dado un paso más mentalmente. Tuve muchos momentos difíciles, no solo las bolas de partido en contra. Durante los partidos enfrenté momentos importantes internamente, luchando conmigo mismo, tratando de estar positivo y no dejar que los malos pensamientos jugaran. Estoy muy contento de que controlé mis emociones en cada momento", comentó.

Le puede interesar: David Alonso saldrá desde el puesto 12 en el Gran Premio de Catar de Moto2

Por otro lado, Alcaraz fue preguntado por las Finales ATP y por su posible cartel de favorito. "Ya veremos. Los partidos estuvieron muy igualados en este torneo. Me he sentido bien, estoy mejorando en esta superficie.

Voy a Turín a intentar hacer lo mismo que vengo haciendo, trato de seguir mejorando. Si soy el favorito o no, no está en mi mano. No pienso en ello, quiero ir ahí y jugar mi tenis, tratar de disfrutar y se lo dejo a la gente que diga si soy el favorito o no", dijo.

Las Finales ATP son los ocho mejores jugadores de mundo. Es un torneo importante para todos.

“Trabajamos para estar en buena posición para jugar este torneo. Tenemos un extra de motivación para llegar y es un torneo que quiero ganar algún día”.

Y remarcó que “no sé si será este año o si podré ganarlo nunca, pero voy a trabajar duro y creer que puedo hacerlo. Voy con mucha confianza este año, con mucha información de lo que puedo mejorar para ser mejor en este torneo".

Alcaraz ha ganado siete de los nueve títulos de Masters 1000 y es solo el tercer jugador en la historia de la serie (desde 1990) en conseguir coronas de Masters 1000 en cinco años consecutivos, uniéndose a Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion