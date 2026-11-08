La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Tres alertas por explosivos encendieron las alarmas en Norte de Santander
Los casos se registraron en Pamplona, Convención y Villa del Rosario.
Authored by
cesarmuñoz
Explosivos en Norte de Santander
La opinión
La Opinión
Domingo, 8 de Noviembre de 2026

Tres hechos registrados en distintos puntos de Norte de Santander, entre ayer sábado y hoy domingo 8 de noviembre, pusieron en alerta a las autoridades ante posibles ataques con explosivos. No obstante, las cargas se lograron destruir de manera controlada.

El primero de los hechos sucedió ayer, sábado, en la vereda Fontibón, de Pamplona. Allí, unidades militares del Batallón de Infantería Liviana N.°13 General Custodio García Rovira, destruyeron un presunto artefacto explosivo. Por unos momentos, la vía Pamplona-Bucaramanga estuvo cerrada mientras los expertos adelantaban las labores con los explosivos.

De la misma manera, ayer, en la vereda La Guaira, zona rural del municipio de Convención, uniformados del Batallón Especial Energético y Vial N.° 21 destruyeron tres medios de lanzamiento de explosivos, conocidos popularmente como ‘tatucos’, los cuales presuntamente serían utilizados para atacar a las unidades militares a su paso.

Lea aquí: Alerta por posibles explosivos en la vía que conduce al corregimiento Juan Frío, en Villa del Rosario

En horas de la tarde de este domingo, 8 de noviembre, en la vía que conduce al corregimiento Juan Frío, en Villa del Rosario, el Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza de la Brigada 30, acordonó la zona para verificar la posible presencia de posibles explosivos sobre el corredor, posteriormente procedieron a hacer la detonación de manera controlada.

Según las autoridades, en los tres casos, las cargas habrían sido instaladas por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13

Recomendados para ti
Temas del Día
Alias Alfredo Eln
Alias Alfredo Eln
¿Cae el responsable del terror en Puerto Santander? El recorrido de alias Alfredo
La Opinión
La_puerta_del_diablo_portada
La_puerta_del_diablo_portada
Especial | Néstor Cerón y la puerta en la que talló el rostro del diablo, en Cúcuta
La Opinión
Alias-Mocho-Olmedo.
Alias-Mocho-Olmedo.
Del Catatumbo a EE. UU.: fusiles, diálogos y extradición, la historia de Mocho Olmedo
La Opinión