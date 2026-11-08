Tres alertas por explosivos encendieron las alarmas en Norte de Santander

Tres hechos registrados en distintos puntos de Norte de Santander, entre ayer sábado y hoy domingo 8 de noviembre, pusieron en alerta a las autoridades ante posibles ataques con explosivos. No obstante, las cargas se lograron destruir de manera controlada.

El primero de los hechos sucedió ayer, sábado, en la vereda Fontibón, de Pamplona. Allí, unidades militares del Batallón de Infantería Liviana N.°13 General Custodio García Rovira, destruyeron un presunto artefacto explosivo. Por unos momentos, la vía Pamplona-Bucaramanga estuvo cerrada mientras los expertos adelantaban las labores con los explosivos.

De la misma manera, ayer, en la vereda La Guaira, zona rural del municipio de Convención, uniformados del Batallón Especial Energético y Vial N.° 21 destruyeron tres medios de lanzamiento de explosivos, conocidos popularmente como ‘tatucos’, los cuales presuntamente serían utilizados para atacar a las unidades militares a su paso.

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En horas de la tarde de este domingo, 8 de noviembre, en la vía que conduce al corregimiento Juan Frío, en Villa del Rosario, el Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza de la Brigada 30, acordonó la zona para verificar la posible presencia de posibles explosivos sobre el corredor, posteriormente procedieron a hacer la detonación de manera controlada.

Según las autoridades, en los tres casos, las cargas habrían sido instaladas por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).