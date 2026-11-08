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Alerta por posibles explosivos en la vía que conduce al corregimiento Juan Frío, en Villa del Rosario
La situación se presenta en la vía que comunica al municipio con el corregimiento de Juan Frío. Unidades del Ejército adelantan las verificaciones correspondientes.
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cesarmuñoz
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Domingo, 8 de Noviembre de 2026

En la vía que comunica de Villa del Rosario al corregimiento de Juan Frío, el Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza de la Brigada 30 acordonó la zona por la presencia de presuntos explosivos, por el momento, se conoce que están verificando.

Lea aquí: Del Catatumbo a EE. UU.: fusiles, diálogos y extradición, la historia de Mocho Olmedo

La Segunda División del Ejército Nacional solicitó a las personas a que se abstengan de acercarse a este lugar, mientras se hace la inspección correspondiente.

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