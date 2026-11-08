Alerta por posibles explosivos en la vía que conduce al corregimiento Juan Frío, en Villa del Rosario

En la vía que comunica de Villa del Rosario al corregimiento de Juan Frío, el Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza de la Brigada 30 acordonó la zona por la presencia de presuntos explosivos, por el momento, se conoce que están verificando.

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La Segunda División del Ejército Nacional solicitó a las personas a que se abstengan de acercarse a este lugar, mientras se hace la inspección correspondiente.