Un hombre fue atacado a bala en la variante La Floresta, de Los Patios

Un nuevo hecho de sangre se registra en el municipio de Los Patios, esta vez sobre la variante La Floresta.

En un ataque a bala resultó herido un hombre a la altura de un establecimiento comercial ubicado sobre este corredor vial.

La víctima se movilizaba en una motocicleta venezolana Empire Keeway Express, de placa AY1084A, misma que quedó tendida sobre el asfalto luego de recibir los disparos.

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Las autoridades ya hacen presencia en el lugar para conocer los móviles del hecho.