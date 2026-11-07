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Con un revólver y varios motores con el serial rayado, cayeron tres hombres en un taller mecánico de Cúcuta
Dos de los judicializados recibieron prisión domiciliaria.
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jhonatanalexanderop
Motores y Armas Taller
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Sábado, 7 de Noviembre de 2026

Tres hombres fueron capturados recientemente en Cúcuta, luego de que las autoridades encontraran en un taller un arma de fuego y varios motores de vehículos, todos estos elementos con alteraciones en sus sistemas de identificación.

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Los detenidos fueron identificados como Fabio Hernán Suescún Mogollón, Luis Alfonso Jiménez Guerrero y José Dolores Jaimes Jaimes, quienes enfrentan cargos por porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada uno.

Los tres fueron judicializados tras ser detenidos en flagrancia durante un allanamiento. Aunque rechazaron los cargos, Suescún Mogollón, por ser quien tenía en su poder el arma de fuego, fue enviado a prisión, mientras que sus compañeros recibieron el beneficio de detención domiciliaria, a la espera de que avance el proceso judicial.

Durante el operativo, llevado a cabo en un taller de mecánica y venta de autopartes, las autoridades hallaron un revólver calibre 32, con el número de serie borrado, que estaba escondido en el cajón de una mesa de noche ubicada en la habitación de Fabio.

Los uniformados constataron que el arma estaba en buenas condiciones de funcionamiento y que no contaba con un permiso de porte vigente.

En otros espacios del inmueble encontraron varios motores con alteraciones en sus sistemas de identificación. Dos de ellos tenían los números de serie borrados mediante soldadura, mientras que otro presentaba una numeración diferente a la que le había asignado originalmente el fabricante.

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