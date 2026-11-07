La Donjuana llora a Yos, motociclista víctima de un siniestro vial en El Zulia

Por sexta vez en lo que va del mes, las carreteras de Norte de Santander se tiñeron de sangre y luto tras la muerte de otra persona en un accidente de tránsito. Como en la mayoría de estos casos, la víctima fue un motociclista.

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Yosnaiver Javier Torres Mahecha fue el hombre que perdió la vida en el sector de Cachamay, en la vía que comunica a El Zulia con el corregimiento de Astilleros.

Del accidente se conocen pocos detalles. Solo se sabe que se movilizaba en motocicleta cuando sufrió fuertes golpes en las piernas y la cabeza. Gravemente herido, fue encontrado por habitantes de la zona, entre ellos algunas personas con conocimientos en atención prehospitalaria, quienes lo trasladaron al hospital de El Zulia el pasado jueves 5 de noviembre.

Sin embargo, su estado de salud era muy delicado y comenzó a presentar fallas cardíacas. Aunque el personal médico logró mantenerlo con vida, fue necesario remitirlo a Cúcuta. No obstante, durante el traslado falleció.

Hoy, sus familiares, oriundos de La Donjuana, en Bochalema, lamentan su partida. "Mi Yos, es difícil asimilar tu partida. Vuela alto, chinito. Nos dejas un dolor inmenso", publicó una familiar de la víctima en Facebook.

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