¿Atraco o extorsión? Las hipótesis detrás del crimen de Óscar en Los Patios

“Ya no les importa si hay gente cerca ni si es de noche. Están cada vez más violentos y más desatados”, decía un vecino de la avenida 4 con calle 29, en Los Patios, mientras conversaba con otro, al margen de la cinta de perímetro y a escasos metros de Plásticos Yus, local administrado por Óscar Alexander Díaz, cuyo cuerpo sin vida yacía en el interior del establecimiento.

Tendido de costado en el suelo, con la cabeza recostada sobre parte de la mercancía que vendía, el cuerpo de este hombre quedó a la vista de los transeúntes y de los habitantes de aquella comunidad, donde algunos alguna vez le compraron sus productos o simplemente lo saludaban al pasar.

Óscar fue descrito como un hombre gentil, respetuoso y trabajador, por lo que su muerte causó profundo pesar en esta localidad, en el sector limítrofe entre los barrios La Cordialidad y Patio Centro.

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Las versiones

Sobre el crimen aún hay varias incógnitas. La principal es esclarecer si se trató de un intento de atraco o de un ataque directo contra el comerciante. Las primeras versiones apuntan a que podría tratarse de un atentado armado, posiblemente como retaliación por el no pago de extorsiones relacionadas con su actividad comercial.

Por ahora, las autoridades deberán establecer si el hombre había recibido amenazas o si existían antecedentes de algún tipo de intimidación antes de su muerte. Sin embargo, otras fuentes señalan que todo habría ocurrido durante un intento de atraco y que, al oponer resistencia, le dispararon.

El caso continúa bajo investigación. La revisión de las cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios serán claves para esclarecer lo sucedido, así como para seguirles el rastro a los dos hombres que llegaron en motocicleta y huyeron después del ataque.

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El ataque

Fue en pleno mediodía de ayer, 6 de noviembre, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta al establecimiento esquinero. Uno de ellos descendió del vehículo y se acercó al local. Lo que ocurrió en los segundos siguientes sigue siendo un misterio, pero se sabe que el atacante desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades.

Dos personas resultaron afectadas por el ataque. Óscar, quien cayó al suelo herido de muerte, y Alexander Alfonso López Salas, quien también recibió dos impactos de bala.

Por Díaz ya no había nada que hacer, mientras que López fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en recuperación.

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