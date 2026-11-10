¿Aída Victoria Merlano quiere ser mamá otra vez? Esto contó sobre la posibilidad de tener una niña

La posibilidad de convertirse nuevamente en madre fue uno de los temas que Aida Victoria Merlano compartió recientemente con sus seguidores. Durante una transmisión en vivo por TikTok, la creadora de contenido contó que su prometido, el productor musical y streamer David Darville, conocido como Escro, le planteó la idea de tener una niña para completar la familia que imaginan juntos.

La conversación, según relató la barranquillera, surgió de manera espontánea. “El otro día David me dijo: ‘La verdad, estaría lindo que más bien tengamos una niña porque ya tenemos un niño’”, recordó durante el directo.

La propuesta tomó por sorpresa a Merlano, quien hasta entonces había imaginado que su hijo Emiliano, fruto de su relación con el ganadero Juan David Tejada, podría tener un hermanito. Pensaba en la posibilidad de verlos crecer juntos y acompañarse como dos hermanos varones.

Sin embargo, la idea de recibir a una niña despertó una emoción distinta. La influenciadora confesó que imaginar a Emiliano cuidando de una hermana pequeña fue suficiente para conmoverla frente a quienes seguían la transmisión.

“Emi cuidando a una hermanita bebé... Ay, me muero, me voy a derretir, me voy a derretir”, expresó.

Aída Victoria sueña tener una hija

Durante el en vivo, Merlano también reflexionó sobre lo que significaría tener una hija y la posibilidad de incorporar una presencia femenina a su familia. No obstante, aclaró que recibiría con la misma felicidad la llegada de otro niño.

“Capaz y me manda una niña si yo necesito de pronto esa feminidad en mi vida y tal. O me manda un niño y yo, pues feliz con mis dos varones, pero sería lindo”, comentó.

La creadora de contenido cerró su reflexión con una frase sobre la maternidad y el significado emocional que atribuye a los hijos: “Al final, lo que Dios quiera. Yo siento que Dios me va a mandar lo que yo necesite en mi corazón, porque los hijos vienen como que a sanar una parte de ti”.