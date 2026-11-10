Maestros de Norte de Santander, en alerta por el futuro del Fomag y la atención en salud

El gremio de maestros de Norte de Santander se mostró ayer a la expectativa por los resultados finales que arroje el año de transición programado por el Gobierno nacional a partir del pasado 1 de noviembre, mientras se decide cuál será la nueva figura encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Según lo expresado a La Opinión por Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), aún es prematuro emitir un juicio sobre la decisión que adoptó el Ministerio de Educación de no prorrogar el contrato de fiducia con Fiduprevisora para la administración del citado fondo.

Existe por delante un periodo de transición que estará vigente durante un año. Mientras tanto, el magisterio aguardará para conocer el desenlace y cuál será el nuevo esquema que pondrá en marcha el Gobierno nacional para la prestación de los servicios de salud a los cerca de 800.000 maestros del país y sus familiares, dijo Sánchez.

Maestros sindicalizados consultados por La Opinión señalaron que mantendrán una atenta veeduría para evitar que la transición de un año, durante la cual Fiduprevisora continuará operando temporalmente mientras se prepara una nueva licitación pública, afecte la entrega oportuna de medicamentos, los tratamientos médicos en curso ni el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, como pensiones y cesantías.

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Antes del anuncio de la no prórroga, los docentes habían advertido que venían reclamando ante el Fomag y Fiduprevisora por la inestabilidad en la red de prestadores, los procedimientos quirúrgicos pendientes y las demoras en los pagos a las IPS. Esta situación ha desmejorado la atención en Cúcuta y Norte de Santander.

Por su parte, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, consideró que la decisión era necesaria para poner fin a lo que calificó como “el festín con los recursos de los maestros”.

El jefe de Estado, al explicar la determinación del Ejecutivo, indicó que “encontramos un fondo con un patrimonio negativo reportado de más de 3,1 billones de pesos”.

Asimismo, manifestó que los hallazgos incluyen “graves deficiencias en la atención médica, retrasos en los pagos y maestros obligados a luchar por servicios de salud que les corresponden por derecho”.

El cambio administrativo tiene implicaciones para más de 800.000 personas, entre docentes y familiares. Para esta población, uno de los principales retos será que la transición no interrumpa los servicios médicos ni los trámites relacionados con sus prestaciones sociales.