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¿Qué pasa con las obras del Hospital Mental de Cúcuta? Denuncian retrasos en pagos y despidos de obreros
Los obreros han realizado al menos cuatro huelgas este año por la presunta falta de pagos.
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juanmarcoantoniorp
Hospital Mental Rudesindo Soto
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 10 de Noviembre de 2026

La remodelación del Hospital Mental Rudesindo Soto, en Cúcuta, ha sido cuestionada por la presunta demora en los pagos al personal contratado para adelantar las obras. De acuerdo con Arístides Hernández, presidente del Sindicato de Salud de Norte de Santander, esta situación ha llevado a que los obreros realicen al menos cuatro protestas en lo que va del año.

Hernández señaló que la última reclamación de los trabajadores se llevó a cabo durante la semana pasada. Indicó que, aunque la manifestación habría servido para que les pagaran, considera injusto que hayan despedido a los 40 empleados que participaron en ella.

“De los que iniciaron la obra en febrero, hoy prácticamente no queda ninguno, porque los han venido despidiendo al reclamar un salario digno, seguridad social y que les paguen a tiempo”, agregó el presidente sindical, quien comentó que actualmente se ha contratado a nuevos trabajadores para continuar con las obras.

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Hernández recalcó que, aunque los recursos para la remodelación ya están asignados, la situación obedecería al comportamiento del ingeniero responsable de la obra, quien se habría demorado en presentar las cuentas sobre los avances de los trabajos y sus respectivas justificaciones.

En ese sentido, el dirigente sindical explicó que la tesorería del hospital autoriza los desembolsos a medida que el contratista reporta los avances y presenta las cuentas correspondientes. Sin embargo, las demoras en este procedimiento habrían dado paso al problema actual.

Arístides Hernández precisó que las protestas por falta de pago perjudican al hospital, pues se necesita que las obras estén terminadas lo más pronto posible.

La obra tiene un avance del 25% en ejecución y un avance financiero del 20%.
La obra tiene un avance del 25% en ejecución y un avance financiero del 20%.
La obra de demolición y construcción de la segunda fase del hospital inició el 21 de enero de este año y a la fecha no ha tenido suspensiones de labores
La obra de demolición y construcción de la segunda fase del hospital inició el 21 de enero de este año y a la fecha no ha tenido suspensiones de labores
La obra es ejecutada por la UT Mental del Norte y la interventoría es ejecutada por la UT Nacional de Interventorías
La obra es ejecutada por la UT Mental del Norte y la interventoría es ejecutada por la UT Nacional de Interventorías

 

“Actualmente, el hospital depende de la atención en otras tres sedes satélite, por las cuales se paga arriendo. Además, las demoras perjudican a los pacientes, que deben desplazarse a diferentes lugares para recibir los servicios médicos”, sostuvo.

Asimismo, Hernández manifestó que tampoco se estaría contratando suficiente personal para ejecutar los trabajos, situación que, a su juicio, estaría retrasando el avance de las obras.
 
Responde el hospital 

Frente a este panorama, el Hospital Mental Rudesindo Soto aseguró que las obras de demolición y construcción correspondientes a la segunda fase comenzaron el 21 de enero de este año y que, hasta la fecha, no se han presentado suspensiones de labores.

En relación con la situación denunciada, la institución informó que el contratista principal ha tenido tres subcontratistas de mano de obra, entre ellos dos personas que recibían quincenalmente los cortes de obra y que, durante los últimos cuatro meses, comenzaron a incumplir los pagos a sus trabajadores.

Ante esa situación, señalaron que el contratista de la obra tomó la decisión de terminar el subcontrato de mano de obra con uno de ellos.

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“La protesta del viernes 6 de noviembre se dio por el personal que un subcontratista retiró y al que no había liquidado ni cancelado los últimos 12 días. El subcontratista no contestaba ni daba respuesta a los obreros, y esto llevó a la huelga. Ese mismo día, el contratista de obra UT Mental del Norte tomó cartas en el asunto y, ante la ausencia y desaparición del señor, realizó el pago directo a sus exempleados. A la fecha, ya se cuenta con los paz y salvos de ese personal del subcontratista”, declaró el hospital.

Igualmente, la institución aclaró que con los otros subcontratistas de mano de obra no se han presentado afectaciones ni retrasos en los pagos. También precisó que desde el viernes, a la 1:00 de la tarde, los trabajos se reanudaron y se desarrollan con total normalidad.

Además, explicó que la obra registra un avance de ejecución del 25 % y un avance financiero del 20 %. El plazo contractual, aclaró, termina el 20 de enero de 2028.

“La obra es ejecutada por la UT Mental del Norte y la interventoría está a cargo de la UT Nacional de Interventorías, que realiza seguimiento técnico, financiero, administrativo y jurídico de manera continua. La supervisión administrativa sí es realizada por la ESE, que cuenta con un comité de apoyo técnico, jurídico y financiero”, concluyó la institución.

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