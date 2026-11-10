¿Qué pasa con las obras del Hospital Mental de Cúcuta? Denuncian retrasos en pagos y despidos de obreros

La remodelación del Hospital Mental Rudesindo Soto, en Cúcuta, ha sido cuestionada por la presunta demora en los pagos al personal contratado para adelantar las obras. De acuerdo con Arístides Hernández, presidente del Sindicato de Salud de Norte de Santander, esta situación ha llevado a que los obreros realicen al menos cuatro protestas en lo que va del año.

Hernández señaló que la última reclamación de los trabajadores se llevó a cabo durante la semana pasada. Indicó que, aunque la manifestación habría servido para que les pagaran, considera injusto que hayan despedido a los 40 empleados que participaron en ella.

“De los que iniciaron la obra en febrero, hoy prácticamente no queda ninguno, porque los han venido despidiendo al reclamar un salario digno, seguridad social y que les paguen a tiempo”, agregó el presidente sindical, quien comentó que actualmente se ha contratado a nuevos trabajadores para continuar con las obras.

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Hernández recalcó que, aunque los recursos para la remodelación ya están asignados, la situación obedecería al comportamiento del ingeniero responsable de la obra, quien se habría demorado en presentar las cuentas sobre los avances de los trabajos y sus respectivas justificaciones.

En ese sentido, el dirigente sindical explicó que la tesorería del hospital autoriza los desembolsos a medida que el contratista reporta los avances y presenta las cuentas correspondientes. Sin embargo, las demoras en este procedimiento habrían dado paso al problema actual.

Arístides Hernández precisó que las protestas por falta de pago perjudican al hospital, pues se necesita que las obras estén terminadas lo más pronto posible.