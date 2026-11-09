Camión de carga quedó atrapado en puente peatonal de la Autopista Internacional de Villa del Rosario

Un camión tipo camabaja quedó atrapado este lunes en el puente peatonal ubicado sobre la Autopista Internacional, en Villa del Rosario, luego de impactar contra la estructura cuando se movilizaba en sentido Cúcuta-Villa del Rosario.

El incidente ocasionó daños en el puente y obligó a las autoridades a cerrar dos carriles de la vía, mientras se adelantan las verificaciones correspondientes y se evalúa el estado de la infraestructura. Por el momento, el tránsito vehicular se mantiene habilitado por un solo carril.

Johan Sebastián Jaimes Salazar, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datrans) de Villa del Rosario, informó a La Opinión que el vehículo, de placas venezolanas, transportaba una maquinaria con turbinas y tenía como destino Venezuela.

Según explicó el funcionario, les informaron que el conductor venía transitando por el anillo vial, donde habría derribado algunos árboles, y posteriormente tomó la Autopista Internacional, donde terminó ocasionando los daños en el puente peatonal.

El vehículo fue inmovilizado y las autoridades están a la espera de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que deberá verificar si la carga y el automotor cuentan con la documentación requerida para su movilización. De acuerdo con la información entregada por Jaimes, el vehículo no tendría los documentos necesarios.

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Evaluación de los daños y restricciones

Frente a las afectaciones en la infraestructura, Jaimes indicó que ya se notificó a las dependencias de Planeación e Infraestructura de Villa del Rosario sobre lo ocurrido y el estado en el que quedó el puente peatonal.

Sin embargo, al tratarse de un corredor vial a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), esta entidad deberá asumir las actuaciones correspondientes para evaluar los daños ocasionados en la estructura, determinar las condiciones de seguridad y establecer las intervenciones necesarias para su reparación.

Como medida preventiva, se restringirá el paso de peatones por el puente mientras se verifica que existan condiciones seguras para su utilización.

Entre tanto, las autoridades mantienen el cierre de dos carriles y regulan la circulación de vehículos por uno solo, en el sentido Cúcuta-Villa del Rosario.

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