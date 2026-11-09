Cilia perdió dos dientes y más de 11 kilos en prisión, mientras Maduro se acerca al judaísmo: así son los días de la pareja en la cárcel

Nicolás Maduro ha encontrado en la lectura de textos religiosos y filosóficos una manera de ocupar sus días en prisión, mientras su esposa, Cilia Flores, enfrenta diferentes complicaciones de salud durante su reclusión en Estados Unidos. Así lo reveló una investigación de The New York Times, que reconstruyó aspectos de la vida de la pareja desde su captura en Venezuela, el pasado 3 de enero.

El exmandatario permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, a la espera del juicio que deberá enfrentar por los cargos que le atribuye la justicia estadounidense. De acuerdo con personas familiarizadas con sus condiciones de encarcelamiento, que hablaron bajo anonimato con el periódico, Maduro dedica buena parte de su tiempo libre a leer la Biblia, el Corán y otros textos filosóficos

El diario también señaló que el exmandatario ha recibido visitas de representantes religiosos del centro penitenciario, entre ellos un sacerdote católico y un rabino. Su acercamiento a estas figuras ha llamado la atención porque, aunque Maduro ha mencionado públicamente tener ascendencia judía, personas cercanas a él aseguraron que antes de su captura no había mostrado un interés particular por el judaísmo.

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Su relación con la religión, sin embargo, no sería nueva. Durante su trayectoria política, Maduro buscó acercarse a sectores cristianos evangélicos de Venezuela y se identificaba públicamente como católico practicante. También compartía con Cilia Flores y Delcy Rodríguez el interés por las enseñanzas del fallecido gurú indio Sathya Sai Baba.

Según la investigación de The New York Times, el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn alberga aproximadamente a 1.300 internos y ha enfrentado durante años problemas de violencia y falta de personal.

Maduro, de 63 años, permanece en una unidad que ha alojado a otros presos de alto perfil, entre ellos el músico Sean Combs, el empresario Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione. Su esposa, Cilia Flores, de 70 años, también permanece detenida en el mismo centro, aunque en condiciones diferentes, pues está alojada junto a la población general.

Otro aspecto que llamó la atención de las fuentes consultadas por el periódico fue el cambio físico del exmandatario. Dos personas conocedoras de sus hábitos alimenticios señalaron que ha perdido una cantidad considerable de peso y que se ha quejado de la comida que recibe en prisión.

Antes de su captura, Maduro seguía una dieta paleo, un régimen alimenticio basado en alimentos asociados con los patrones de alimentación de la prehistoria. Sin embargo, las condiciones de alimentación del centro penitenciario habrían contribuido a su pérdida de peso, según los testimonios recogidos por el diario.

¿Cuál es el estado de salud de Cilia Flores?

Mientras Maduro ha dedicado parte de su tiempo a la lectura, la situación médica de Cilia Flores ha generado preocupación entre sus abogados.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The New York Times, la ex primera dama venezolana ha experimentado dolores en el pecho, una pérdida de peso superior a las 25 libras —unos 11,3 kilogramos— y la caída de dos piezas dentales.

Flores se encontraba recuperándose de una histerectomía cuando fue capturada en enero. Su defensa sostiene que desde entonces ha presentado complicaciones médicas y que necesita atención especializada.

Los problemas cardiacos de Flores

Entre los señalamientos más delicados de sus abogados está la sospecha de que pudo haber sufrido un «infarto leve» en julio. Según la información presentada ante la justicia, también le habrían recetado nitroglicerina para tratar los dolores en el pecho.

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Los documentos judiciales indican, además, que permaneció durante tres meses en régimen de aislamiento. Después de ser trasladada a la población general, habría sufrido los efectos del gas pimienta utilizado por los funcionarios para controlar una pelea entre reclusas.

Su equipo jurídico también manifestó que Flores duerme apenas entre tres y cuatro horas por noche. Estos argumentos fueron presentados como parte de una solicitud para que pudiera abandonar la prisión y permanecer bajo arresto domiciliario, pero la petición fue rechazada por el juez que tenía a cargo el proceso.

Maduro y Flores enfrentan nuevos cargos en Estados Unidos

La situación de la pareja también está marcada por el avance del proceso judicial. Ambos se declararon inocentes de las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses y permanecen detenidos mientras esperan el juicio.

El pasado 8 de octubre, Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Maduro y Flores por presunta conspiración para cometer tortura. Según el documento judicial, habrían participado en hechos en los que diferentes personas fueron sometidas a sufrimientos físicos y psicológicos, incluidos golpes, descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento.

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