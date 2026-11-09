Nombramientos en Ecopetrol deben ser ajenos al capricho del presidente: Uribe

Con varios cuestionamientos sobre el manejo político de Ecopetrol, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció ante el futuro de la compañía petrolera más grande del país.



"En la actual estructura, así como unos gobiernos la manejan bien, se corre el riesgo de que otros la quiebren y la destruyan. El país ya lo ha vivido", sostuvo en un video publicado en sus redes sociales.



En su mensaje, recordó que su Gobierno vendió parte de la empresa y que "se capitalizó", por lo que insistió en que este es el camino en medio de la crisis fiscal, en beneficio del país, pero también de la compañía.



"Ante esta situación de endeudamiento de Colombia, nosotros creemos que se debe vender parte y tener un acuerdo de gobernabilidad que la proteja, que garantice buena administración", explicó.



Al exmandatario le parece que con lo que ha vivido el país es "muy riesgoso" el modelo actual, al cuestionar que no se sabe que presidente pueda llegar al poder y manejar a su antojo a Ecopetrol, por lo que pidió una norma que garantice un nombramiento de gerente de Ecopetrol que sea "ajeno al capricho del Presidente".

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"Por eso nosotros creemos que debe haber una norma que garantice un nombramiento ajeno al capricho del Presidente de la República, con un acuerdo de gobernabilidad que también garantice la excelencia de la empresa", indicó Uribe.



Y agregó entre sus cuestionamientos que “¿Para qué tener la propiedad de una empresa manejada con desgreño? Es que una de las razones del hueco fiscal de Colombia hoy es por lo que Ecopetrol ha dejado de producir. Por eso esta explicación”, concluyó.



Cabe recordar que por influencia del presidente y bajo decisión de la Junta Directiva de la compañía, se escogió como presidente de Ecopetrol a Joaquín Gutiérrez, uno de los principales asesores del mandatario Abelardo De La Espriella.



A pesar de que, en su momento, el presidente criticó la pérdida de experticia técnica en la organización durante la dirección de Ricardo Roa en el gobierno Petro (y que hoy afronta varios procesos judiciales) está repitiendo el patrón que cuestionó al nombrar a una persona que carece de experiencia en el manejo de empresas del sector petrolero y de los hidrocarburos.

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