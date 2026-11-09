De Petro a De la Espriella: ¿en qué se parecen sus propuestas de cambios tributarios para tapar el hueco fiscal?

A la espera de que la discusión del proyecto de Ley 477 de 2026 o Ley de Rescate Económico llegue al Congreso, en la opinión pública crece el debate sobre la reforma tributaria que contempla la iniciativa y cómo afectará el bolsillo de los colombianos y la economía, si se aprueba.

Uno de los aspectos que llama la atención es cierta similitud del documento radicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, con la iniciativa que introdujo el 22 de julio pasado su antecesor, Germán Ávila, a pocos días de acabarse el gobierno de Gustavo Petro.

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Gravar los juegos de suerte y azar y subirle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los vehículos eléctricos e híbridos, licores y productos de tabaco son coincidencias entre ambos.

Para el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho Moreno, indiscutiblemente, “entre la reforma tributaria de este gobierno y la del saliente, que fue rechazada en dos ocasiones y luego declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, hay igualdades”.

“Y eso tiene una gran razón, porque el texto de esa reforma venía sugerido también por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que durante un buen tiempo mantuvo un crédito que finalmente pagó el presidente anterior, en octubre de 2025”, agregó a La Opinión el experto.

Amorocho indicó que, en el fondo, esto también tiene que ver con que el proceso de planeación tributaria en Colombia es muy deficiente, pues la apertura fiscal es la que determina dicha planeación, lo cual genera mucha improvisación y termina tramitándose reformas tributarias con un solo objetivo: recaudar, y evidencian “muy poca visión estructural efectiva”.

La directora de Tributación del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Liliana Heredia, también analizó las similitudes de ambas propuestas.

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“En ambas propuestas se modifican el impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas, el impuesto sobre ganancias ocasionales, el IVA y el impuesto al patrimonio. No obstante, presentan varias diferencias”, precisó.

La analista sostuvo que el proyecto de Rescate Económico incorpora medidas para evitar el contrabando y la evasión, mediante el endurecimiento de las sanciones y el fortalecimiento de la administración tributaria.

“Por su parte, en el de Reforma Tributaria (Petro) se incluye un nuevo impuesto sobre la extracción de hidrocarburos y carbón. Incorpora incentivos para inversiones en energías no convencionales, entre ellos, deducciones en impuesto sobre la renta y exención de IVA en compra o importación de bienes y servicios adquiridos en etapas de preinversión e inversión en la producción y uso de este tipo de energías”, detalló Heredia.

Diferencias y medidas propias

La directora de Tributación del Observatorio Fiscal de la Javeriana, explicó que el ajuste más relevante en el texto del Gobierno, que no tuvo equivalente en el proyecto de la anterior administración, está relacionado con el IVA.

“La propuesta amplía la base de bienes y servicios que tendrían tarifa general y, por tanto, pasarían de estar exentos, excluidos o tener tarifa reducida del 5% a pagar un 19%. Esto se combinaría con devoluciones del impuesto a personas en situación de vulnerabilidad a través del mecanismo que el gobierno ha denominado EfectIVA. La mayoría de este componente se implementaría a partir de 2028”, destacó Liliana Heredia.

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La experta tributaria manifestó que, en cuanto a renta de jurídicas, Abelardo de la Espriella propone reducir la tarifa general del 35%, quedando en el 33% en 2027 y 31% a partir de 2028.

Resaltó que otro elemento es el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que otorga por 16 años una tarifa preferencial en el impuesto sobre la renta que puede ser 20% o 26% según el año en el que inicie el proyecto.

“Estas empresas tienen también otros beneficios como posibilidad de disminuir su renta gravable vía depreciación acelerada y no estarán sujetas al impuesto al patrimonio”, añadió Heredia.

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Alivios y amnistías de De la Espriella

La directora de Tributación del Observatorio se refirió a los alivios y “amnistías” que se proponen. Por un lado, está el impuesto de normalización tributaria, donde contribuyentes que anteriormente han omitido activos o han incluido pasivos inexistentes en su declaración pueden ponerse al día pagando solamente un 15% de impuesto sin sanciones ni intereses de mora. Adicionalmente, si se trata de criptoactivos, la tarifa es del 5%.

Liliana Heredia expresó que, por otro lado, “se ofrece la reducción de sanciones e intereses de mora relacionados con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias”.

Un estudio comparativo realizado por La Silla Vacía determinó que el 73% (casi 3/4 partes) de las medidas tributarias del Proyecto de Ley de Rescate Económico coinciden de manera idéntica con el articulado de la Reforma Tributaria presentada durante el gobierno de Gustavo Petro.

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