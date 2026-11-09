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Golpe a las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú: capturan a cuatro presuntos integrantes y recuperan a un menor
Los resultados se dan en el marco de la campaña militar y policial Esparta en la región del Catatumbo.
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jdaza
Golpe a las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú: capturan a cuatro presuntos integrantes y recuperan a un menor
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Lunes, 9 de Noviembre de 2026

La operación militar y policial se desarrolló en la vereda La Perla, donde también fueron incautadas armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación y dos vehículos que, al parecer, estaban al servicio de esta estructura armada ilegal.

Un nuevo golpe contra las disidencias de las Farc fue propinado por las autoridades en zona rural de Tibú, Norte de Santander. En medio de una operación militar y policial desarrollada en la vereda La Perla, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 30, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes de esta estructura armada y recuperaron a un menor de edad.

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El procedimiento se adelantó en el marco de la Campaña Militar y Policial Esparta y permitió poner a disposición de las autoridades competentes a cinco personas, entre ellas el menor, cuyo caso deberá avanzar bajo las rutas establecidas para el restablecimiento de sus derechos.

Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González. También fueron detenidos alias Franyer, quien presuntamente se desempeñaba como sicario de esta organización, y alias Franklin, señalado de cumplir funciones como dronista y sicario.

Armas, explosivos y vehículos incautados

Durante la operación, las tropas recuperaron dos vehículos: una camioneta y una motocicleta que, según los registros judiciales, figuraba como hurtada. De acuerdo con la información militar, estos automotores presuntamente eran utilizados para transportar integrantes del grupo armado, armamento e insumos.

El material bélico incautado incluye tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y munición de diferentes calibres.

A este resultado se suma la incautación de tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a la estructura armada ilegal.

Uno de los componentes más relevantes del operativo fue la afectación a las capacidades explosivas de esta organización. Las autoridades reportaron la incautación de aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras.

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Además, personal especializado realizó la destrucción controlada de una granada, un artefacto explosivo improvisado con características similares a las de una mina antipersonal y otros cuatro dispositivos que, según las autoridades, podían ser empleados como trampas explosivas.

Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las capacidades logísticas, armadas y explosivas de las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona del Catatumbo, una región de Norte de Santander que continúa bajo presión por la presencia de grupos armados ilegales.

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