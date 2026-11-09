Golpe a las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú: capturan a cuatro presuntos integrantes y recuperan a un menor

Armas, explosivos y vehículos incautados
Durante la operación, las tropas recuperaron dos vehículos: una camioneta y una motocicleta que, según los registros judiciales, figuraba como hurtada. De acuerdo con la información militar, estos automotores presuntamente eran utilizados para transportar integrantes del grupo armado, armamento e insumos.
El material bélico incautado incluye tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y munición de diferentes calibres.
A este resultado se suma la incautación de tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a la estructura armada ilegal.
Uno de los componentes más relevantes del operativo fue la afectación a las capacidades explosivas de esta organización. Las autoridades reportaron la incautación de aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras.
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Además, personal especializado realizó la destrucción controlada de una granada, un artefacto explosivo improvisado con características similares a las de una mina antipersonal y otros cuatro dispositivos que, según las autoridades, podían ser empleados como trampas explosivas.
Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las capacidades logísticas, armadas y explosivas de las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona del Catatumbo, una región de Norte de Santander que continúa bajo presión por la presencia de grupos armados ilegales.
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