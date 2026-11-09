Golpe a las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú: capturan a cuatro presuntos integrantes y recuperan a un menor

La operación militar y policial se desarrolló en la vereda La Perla, donde también fueron incautadas armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación y dos vehículos que, al parecer, estaban al servicio de esta estructura armada ilegal.

Un nuevo golpe contra las disidencias de las Farc fue propinado por las autoridades en zona rural de Tibú, Norte de Santander. En medio de una operación militar y policial desarrollada en la vereda La Perla, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 30, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes de esta estructura armada y recuperaron a un menor de edad.

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El procedimiento se adelantó en el marco de la Campaña Militar y Policial Esparta y permitió poner a disposición de las autoridades competentes a cinco personas, entre ellas el menor, cuyo caso deberá avanzar bajo las rutas establecidas para el restablecimiento de sus derechos.

Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González. También fueron detenidos alias Franyer, quien presuntamente se desempeñaba como sicario de esta organización, y alias Franklin, señalado de cumplir funciones como dronista y sicario.