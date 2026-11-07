Pamplona busca salida a crisis escolar por traslado de 774 estudiantes

En el municipio de Pamplona, Norte de Santander, se está presentando una problemática debido a que, por los problemas de infraestructura del Colegio Técnico La Presentación, 774 estudiantes podrían ser trasladadas a una nueva institución.

Esta institución, que tiene más de 140 años de existencia, no pertenece a la Alcaldía ni a la Gobernación del departamento, sino que ha sido administrada por las Hermanas de la Caridad Dominicas desde su fundación. Cabe recordar que el predio aún les pertenece, pero la rectora de la institución es actualmente la docente Mireya Acevedo Mejía.

En diálogo con La Opinión, el alcalde de Pamplona, Klaus Faber Mogollón, aseguró que las propietarias han invertido recursos en las cubiertas y los muros del colegio. “Es una institución que, a simple vista, se puede decir que está en buen estado”, indicó el mandatario.

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El alcalde explicó que, debido a la antigüedad de la edificación, esta no cumple con las medidas mínimas ni con los distintos requisitos exigidos por las entidades responsables en materia de prevención del riesgo sísmico.

Por esta razón, “el colegio La Presentación está catalogado como una estructura de alto riesgo para que sea utilizado por una institución educativa oficial”, manifestó Mogollón.

La alternativa que plantean la Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría de Educación Departamental para evitar la interrupción de las clases consiste en trasladar a las estudiantes del colegio afectado a la sede La Salle de la Institución Educativa Colegio Provincial San José. A su vez, los alumnos de esta sede serían reubicados en la Institución Educativa Gabriela Mistral, también perteneciente al Colegio Provincial San José.

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“Tanto la Alcaldía como la Gobernación del departamento y la Secretaría de Educación van a garantizar la cobertura para las 774 niñas matriculadas en el Colegio La Presentación”, señaló Mogollón.

Papás y docentes de ambas instituciones han manifestado su inconformidad y esperan que las entidades correspondientes brinden una pronta solución. “Esto no es un problema solo para nosotros, sino para toda la comunidad de Pamplona”, afirmó José Luis Pabón, acudiente de estudiantes de La Presentación.

“Lo que pido a la Secretaría de Educación Departamental es que se garantice la prestación del servicio educativo a todos los estudiantes de Pamplona”, recalcó el mandatario municipal.



Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo

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