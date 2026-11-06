Ejército le cumplió un sueño a una paciente con cáncer en Pamplonita

Una celebración de cumpleaños terminó en una tarde de circo para Esperanza Mogollón, una docente pensionada de Cúcuta que cumplió 56 años y recibió una sorpresa especial en Pamplonita, Norte de Santander.

La mujer, quien se encuentra en recuperación de un cáncer, llegó al municipio el pasado primero de noviembre junto a sus familiares, sin imaginar que su paseo terminaría con una torta, flores, globos y una función dedicada especialmente para ella.

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La sorpresa fue posible gracias a una iniciativa de sus familiares, quienes conocían su gusto por los espectáculos circenses. Durante años, Esperanza disfrutó de estas presentaciones en Cúcuta junto a su esposo y sus dos hijos, por lo que la presencia del Circo Colombia 2 en Pamplonita se convirtió en la oportunidad para organizarle una celebración diferente.

En la preparación participaron integrantes del Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería Liviana N.º 13 General Custodio García Rovira y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, así como miembros de la Policía Nacional y la Alcaldía de Pamplonita.

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Hacia las 3:00 de la tarde, los organizadores llegaron hasta la vivienda donde se encontraba Esperanza para recogerla junto a sus familiares y trasladarla hasta el circo.

Después comenzó la función, en la que la mujer pudo disfrutar de los actos y las presentaciones de los artistas. Incluso, los soldados que participaron en la actividad mostraron sus habilidades en el arte circense y se sumaron a la jornada con momentos de humor.

Esperanza, quien durante décadas se desempeñó como docente en Cúcuta, agradeció a quienes hicieron posible la celebración.

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