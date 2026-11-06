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Intercambiador del río Tejo, en Ocaña, avanza en medio de reparos
Arrancan obras para ordenar el tráfico vehicular en la avenida Francisco Fernández de Contreras.
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jsarabia
Comienzan los trabajos del Intercambiador Vial sobre el río Tejo en el municipio de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 6 de Noviembre de 2026

Con la construcción de un muro de contención sobre el río Tejo para ampliar la calzada, comenzaron los trabajos del intercambiador vial en la avenida Francisco Fernández de Contreras, en el municipio de Ocaña.

Así lo dio a conocer el ingeniero residente de la obra, Diego Troya, quien coordina el ingreso de la maquinaria al lecho del afluente para adecuar canales adicionales encaminados a garantizar el tránsito de los usuarios de la vía.

La obra en el sector de Los Seguros contempla un puente elevado de 101 metros, una glorieta, la canalización de los ríos Tejo y Chiquito, y la construcción de un box culvert, explicó el profesional.

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El proyecto tiene como fecha prevista de terminación el 31 de agosto de 2028, siempre que no se presenten imprevistos. La inversión total asciende a 33.849 millones de pesos, aportados por la Gobernación de Norte de Santander y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
 

Comienzan los trabajos del Intercambiador Vial sobre el río Tejo en el municipio de Ocaña.

Plan de Manejo de Tráfico

La segunda fase comprende la canalización de las aguas de los ríos y la demolición del puente de Las Llanadas, ubicado sobre la calle séptima, para construir una nueva estructura y adecuar vías alternas.

Para evitar traumatismos, se adoptará, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, un Plan de Manejo de Tráfico, debido a que esta arteria es fundamental para conectar el centro de la ciudad con la zona norte y facilitar la entrada y salida de vehículos.

Los representantes de la Unión Temporal Intercambiador del Río Tejo ya socializaron la obra con las comunidades asentadas en los alrededores, gremios de la región, autoridades y transportadores, con el propósito de reducir las afectaciones a los distintos sectores.

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Paralelamente, avanza el proceso de legalización de las fichas catastrales y la adquisición de algunos predios necesarios para construir el puente elevado y mitigar la congestión vehicular en la intersección de la avenida con la circunvalar.
 

Comienzan los trabajos del Intercambiador Vial sobre el río Tejo en el municipio de Ocaña.

Reparos y dudas ciudadanas

Voceros comunales, comerciantes y representantes de algunas empresas expresaron sus reparos frente a la demolición del puente ubicado en el barrio Las Llanadas y la adquisición de predios.

El líder social Alipio Ibáñez Díaz aseguró que no existe suficiente claridad sobre la negociación de los terrenos con la comunidad y cuestionó que los trabajos hayan comenzado sin que se haya definido esa situación. «Al final, terminan pagando una migaja por los inmuebles», manifestó.

«Además, no se han hecho los cálculos estructurales del puente ubicado a la entrada del Primero de Mayo para determinar si puede soportar el tráfico pesado de camiones cargados con productos para la plaza de mercado. Estoy cansado de pedir a la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda una inspección para determinar el estado de esos pasos, que pueden colapsar», agregó.

Por su parte, los comerciantes del barrio Las Llanadas manifestaron su desacuerdo con el cierre de la vía durante ocho meses, pues consideran que afectará la dinámica económica del sector.

El asesor jurídico de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, Elio Fernando Carrascal Camacho, indicó que están adecuando a toda prisa unas bodegas en las afueras de la ciudad para almacenar y comercializar el grano, lo que representa un incremento en los costos.

Adicionalmente, señaló que las estaciones de servicio, las llanterías y los talleres de motocicletas también sufrirán las consecuencias de la suspensión del tránsito, por lo que solicitan apoyo de la Cámara de Comercio.

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«Yo estuve en la socialización de los trabajos y expresé mi inconformismo, pero no me han dado una respuesta convincente. Suspender el tráfico tiene un impacto grande y la congestión va a repercutir en la ciudad. No han concertado debidamente un Plan de Manejo de Tráfico vehicular. En ningún momento se afecta el paso nacional, pero nosotros sí tenemos que pagar las consecuencias. Esos recursos debieron canalizarlos para la construcción de una vía perimetral y sacar definitivamente las tractomulas del casco urbano de Ocaña», recalcó Carrascal Camacho.

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