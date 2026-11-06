Intercambiador del río Tejo, en Ocaña, avanza en medio de reparos

Reparos y dudas ciudadanas
Voceros comunales, comerciantes y representantes de algunas empresas expresaron sus reparos frente a la demolición del puente ubicado en el barrio Las Llanadas y la adquisición de predios.
El líder social Alipio Ibáñez Díaz aseguró que no existe suficiente claridad sobre la negociación de los terrenos con la comunidad y cuestionó que los trabajos hayan comenzado sin que se haya definido esa situación. «Al final, terminan pagando una migaja por los inmuebles», manifestó.
«Además, no se han hecho los cálculos estructurales del puente ubicado a la entrada del Primero de Mayo para determinar si puede soportar el tráfico pesado de camiones cargados con productos para la plaza de mercado. Estoy cansado de pedir a la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda una inspección para determinar el estado de esos pasos, que pueden colapsar», agregó.
Por su parte, los comerciantes del barrio Las Llanadas manifestaron su desacuerdo con el cierre de la vía durante ocho meses, pues consideran que afectará la dinámica económica del sector.
El asesor jurídico de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, Elio Fernando Carrascal Camacho, indicó que están adecuando a toda prisa unas bodegas en las afueras de la ciudad para almacenar y comercializar el grano, lo que representa un incremento en los costos.
Adicionalmente, señaló que las estaciones de servicio, las llanterías y los talleres de motocicletas también sufrirán las consecuencias de la suspensión del tránsito, por lo que solicitan apoyo de la Cámara de Comercio.
Lea además: La violencia en el Catatumbo impacta en el comercio de Ocaña
«Yo estuve en la socialización de los trabajos y expresé mi inconformismo, pero no me han dado una respuesta convincente. Suspender el tráfico tiene un impacto grande y la congestión va a repercutir en la ciudad. No han concertado debidamente un Plan de Manejo de Tráfico vehicular. En ningún momento se afecta el paso nacional, pero nosotros sí tenemos que pagar las consecuencias. Esos recursos debieron canalizarlos para la construcción de una vía perimetral y sacar definitivamente las tractomulas del casco urbano de Ocaña», recalcó Carrascal Camacho.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .