Intercambiador del río Tejo, en Ocaña, avanza en medio de reparos

Con la construcción de un muro de contención sobre el río Tejo para ampliar la calzada, comenzaron los trabajos del intercambiador vial en la avenida Francisco Fernández de Contreras, en el municipio de Ocaña.

Así lo dio a conocer el ingeniero residente de la obra, Diego Troya, quien coordina el ingreso de la maquinaria al lecho del afluente para adecuar canales adicionales encaminados a garantizar el tránsito de los usuarios de la vía.

La obra en el sector de Los Seguros contempla un puente elevado de 101 metros, una glorieta, la canalización de los ríos Tejo y Chiquito, y la construcción de un box culvert, explicó el profesional.

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El proyecto tiene como fecha prevista de terminación el 31 de agosto de 2028, siempre que no se presenten imprevistos. La inversión total asciende a 33.849 millones de pesos, aportados por la Gobernación de Norte de Santander y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

