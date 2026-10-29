La violencia en el Catatumbo impacta en el comercio de Ocaña

Una mirada hacia el Catatumbo
La Cámara de Comercio, conjuntamente con la Alcaldía, la Diócesis y la seccional de la Universidad Francisco de Paula Santander, coordina gestiones con los altos mandos del Gobierno central para la creación de un distrito especial de la Policía Nacional, con todas las modalidades operativas, para neutralizar las acciones terroristas.
Por su parte, dirigentes de la región se encuentran promoviendo el ecoturismo religioso con el propósito de brindar alternativas a los visitantes que desean viajar tranquilos.
Sin embargo, el promotor cultural de La Playa de Belén, Campo Elías Pacheco Rueda, lamentó los efectos de la violencia, ya que la gente piensa dos veces antes de tomar una ruta para disfrutar de momentos de esparcimiento.
Aseguró que existen muchos lugares dignos de visitar, pero las noticias negativas empañan la imagen de la región y las personas se abstienen de emprender un viaje, lo que afecta considerablemente la economía regional.
Por lo mismo, hizo un llamado a los grupos en conflicto para que reflexionen sobre el daño causado y busquen una salida a esa confrontación sin afectar a la población civil.
“Esos hechos de violencia repercuten en el transporte de alimentos, pasajeros e insumos para el desarrollo agropecuario”, exclamó.
Entretanto, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Asís Gómez Márquez, lamentó el descenso de las ventas a raíz de la guerra en el Catatumbo y la proliferación de las plataformas digitales.
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Indicó que la escalada terrorista genera temor entre los compradores y afecta a muchos locales comerciales. También agregó que hoy en día la gente prefiere quedarse en casa y pedir mercancía a través de las grandes plataformas de comercialización, que no pagan impuestos ni asumen costos de empleados, seguridad social o servicios públicos.