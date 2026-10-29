La violencia en el Catatumbo impacta en el comercio de Ocaña

Una difícil situación atraviesa los comerciantes del municipio de Ocaña debido a los hechos de violencia en la zona del Catatumbo.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la plaza de mercado, Asís Gómez Márquez, manifestó que las ventas han disminuido y que las extorsiones no cesan. Según indicó, este problema tiene al borde de la quiebra a muchos afiliados.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Fabio Rincón Ortiz, también aseguró que la alteración del orden público incide en el intercambio de productos en la provincia de Ocaña, el sur del Cesar y la subregión del Catatumbo, donde propietarios de varios establecimientos ya han cerrado sus puertas.

“Este año ha sido bastante complejo por los brotes de violencia registrados en el departamento, especialmente en la provincia. El conflicto armado aún está latente y afecta la dinámica comercial en esta zona del territorio nacional”, agregó el funcionario, quien solicitó el fortalecimiento de los esquemas de seguridad.

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Además, recalcó que Ocaña, como epicentro de la entrada y salida de productos agropecuarios, siente aún más los rigores de la confrontación armada y la instalación de artefactos explosivos sobre los ejes viales.