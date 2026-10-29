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La violencia en el Catatumbo impacta en el comercio de Ocaña
La alteración del orden público incide en el intercambio de productos agrícolas y mercancías en esta zona del país.
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jsarabia
Comerciantes de Ocaña sienten con gran intensidad los coletazos de la violencia de los últimos meses.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 29 de Octubre de 2026

Una difícil situación atraviesa los comerciantes del municipio de Ocaña debido a los hechos de violencia en la zona del Catatumbo.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la plaza de mercado, Asís Gómez Márquez, manifestó que las ventas han disminuido y que las extorsiones no cesan. Según indicó, este problema tiene al borde de la quiebra a muchos afiliados.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Fabio Rincón Ortiz, también aseguró que la alteración del orden público incide en el intercambio de productos en la provincia de Ocaña, el sur del Cesar y la subregión del Catatumbo, donde propietarios de varios establecimientos ya han cerrado sus puertas.

“Este año ha sido bastante complejo por los brotes de violencia registrados en el departamento, especialmente en la provincia. El conflicto armado aún está latente y afecta la dinámica comercial en esta zona del territorio nacional”, agregó el funcionario, quien solicitó el fortalecimiento de los esquemas de seguridad.

Lea además: El fantasma de la guerra vuelve a inquietar a Ocaña ante posibles movimientos del Epl

Además, recalcó que Ocaña, como epicentro de la entrada y salida de productos agropecuarios, siente aún más los rigores de la confrontación armada y la instalación de artefactos explosivos sobre los ejes viales.

Difícil situación económica atraviesa propietarios de negocios en esta zona del país.

 

Una mirada hacia el Catatumbo 

La Cámara de Comercio, conjuntamente con la Alcaldía, la Diócesis y la seccional de la Universidad Francisco de Paula Santander, coordina gestiones con los altos mandos del Gobierno central para la creación de un distrito especial de la Policía Nacional, con todas las modalidades operativas, para neutralizar las acciones terroristas.

Por su parte, dirigentes de la región se encuentran promoviendo el ecoturismo religioso con el propósito de brindar alternativas a los visitantes que desean viajar tranquilos.

Sin embargo, el promotor cultural de La Playa de Belén, Campo Elías Pacheco Rueda, lamentó los efectos de la violencia, ya que la gente piensa dos veces antes de tomar una ruta para disfrutar de momentos de esparcimiento.

Aseguró que existen muchos lugares dignos de visitar, pero las noticias negativas empañan la imagen de la región y las personas se abstienen de emprender un viaje, lo que afecta considerablemente la economía regional.

Por lo mismo, hizo un llamado a los grupos en conflicto para que reflexionen sobre el daño causado y busquen una salida a esa confrontación sin afectar a la población civil.

“Esos hechos de violencia repercuten en el transporte de alimentos, pasajeros e insumos para el desarrollo agropecuario”, exclamó.

Entretanto, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Asís Gómez Márquez, lamentó el descenso de las ventas a raíz de la guerra en el Catatumbo y la proliferación de las plataformas digitales.

Lea también: Letreros y un cilindro bomba con siglas del Epl generan temor en la provincia de Ocaña

Indicó que la escalada terrorista genera temor entre los compradores y afecta a muchos locales comerciales. También agregó que hoy en día la gente prefiere quedarse en casa y pedir mercancía a través de las grandes plataformas de comercialización, que no pagan impuestos ni asumen costos de empleados, seguridad social o servicios públicos.

Difícil situación económica atraviesa propietarios de negocios en esta zona del país.

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