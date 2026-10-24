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Campesinos huyen de los ataques con drones en la zona rural de San Calixto, Norte de Santander
El Tarra se ha convertido en el municipio receptor de los desplazados de la zona del Catatumbo.
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jsarabia
Más de un centenar de familias huyen de la violencia generada en zona rural de San Calixto.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 24 de Octubre de 2026

El uso indiscriminado de drones por parte de los grupos armados ha ocasionado el desplazamiento masivo de campesinos de la zona rural del municipio de San Calixto.

Labriegos del corregimiento de La Cristalina han salido despavoridos a raíz de los estruendos generados por los explosivos lanzados desde el aire.

Por su parte, el personero de El Tarra, Darwin Ruedas, activó el plan de contingencia e inició la caracterización de las familias afectadas en el contexto del conflicto armado.

Lea además: Defensoría del Pueblo exige protección urgente para el Catatumbo ante ataques con drones y desplazamientos

A la fecha, más de un centenar de familias, integradas por niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, han abandonado sus parcelas debido a la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC por el dominio territorial.

Más de un centenar de familias huyen de la violencia generada en zona rural de San Calixto.

 

El camino tortuoso

Los líderes sociales lamentan las acciones de los grupos armados y pidieron al Gobierno nacional una salida negociada al conflicto.

De acuerdo con los campesinos, el miedo se ha apoderado especialmente de las comunidades asentadas en las veredas San Antonio, Sinaí, Progreso, Playitas, La Azulita, La Cristalina, La Fortuna y La Primavera.

Ante esta situación, los afectados se trasladan hacia El Tarra para buscar protección y ayuda humanitaria.

«Atrás dejamos los cultivos tradicionales de pancoger, así como los animales de corral, galpones, estanques piscícolas y electrodomésticos. Salimos corriendo con lo que tenemos puesto», afirmó Carlos Andrés Barbosa Pinzón, presidente de la vereda Playitas, del municipio de San Calixto.

Además, el vocero comunal precisó que la gente tiene mucho miedo, pues no quiere repetir la pesadilla del zumbido de los drones sobre las viviendas.

En este sentido, agregó que la tranquilidad se rompió el pasado domingo, cuando percibieron el estridente ruido, que se prolongó hasta la madrugada del martes.

«Eran unos bombazos impresionantes y todo el mundo salió asustado», expresó el líder social.

Asimismo, indicó que las mujeres están nerviosas, los niños comienzan a evidenciar afectaciones respiratorias y los adultos mayores están preocupados por la alteración del orden público.

«No queremos que nos encierren en un albergue, mientras se pierden los cultivos y los animales se mueren por falta de comida y agua», sostuvo el líder social.

Lea aquí: Decretan toque de queda en El Tarra, Norte de Santander, ante alteraciones del orden público

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades verificar las vulneraciones de los derechos humanos, así como fortalecer la protección y la atención a las personas desplazadas por la violencia.

Una crisis humanitaria se registra en la zona del Catatumbo ante el uso indiscriminado de drones.

 

No dan tregua los ataques

Entre los últimos hechos registrados se reporta que el pasado miércoles se presentaron tres detonaciones provocadas por artefactos explosivos dirigidos mediante drones en el casco urbano y la zona rural del municipio de El Tarra, específicamente en el barrio Villa Esperanza y la vereda El Llano.

Las personas afectadas física y psicológicamente están siendo atendidas en centros de salud cercanos.

Asimismo, durante esa tarde se registró la llegada de más de 50 núcleos familiares al casco urbano de El Tarra.

Desde comienzos de 2026, El Tarra también ha sido uno de los municipios más afectados por este fenómeno, con 1.447 personas desplazadas, pertenecientes a 611 familias de zonas rurales.

En San Calixto, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público, los ataques con drones han ocasionado el desplazamiento forzado de cerca de 200 familias, equivalentes a 600 personas, en veredas del corregimiento de La Cristalina y de la zona norte de San Calixto, en límites con El Tarra.

Puede leer: Ataque con drones explosivos en el casco urbano de El Tarra

Según los reportes preliminares, diez familias desplazadas han llegado al casco urbano de San Calixto, mientras que también se reporta el desplazamiento de familias desde la vereda La Azulita hacia El Tarra.

Una crisis humanitaria se registra en la zona del Catatumbo ante el uso indiscriminado de drones.

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