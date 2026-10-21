El zumbido de los drones aterroriza a los habitantes de El Carmen, Norte de Santander

En vilo se encuentran los habitantes de la provincia de Ocaña, la subregión del Catatumbo y el sur del departamento del Cesar frente a los sorpresivos ataques de los alzados en armas contra la Fuerza Pública.

En esta ocasión, la pesadilla la viven los moradores del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, donde el estruendo de los artefactos explosivos desencadenó crisis nerviosas entre los vecinos, quienes solicitaron acciones para frenar la arremetida de los violentos.

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El alcalde de esa población, José Reinel Contreras, afirmó que, hacia las 11:30 de la noche del pasado lunes, la estación de la Policía Nacional fue nuevamente hostigada con drones.