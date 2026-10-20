Por aire y tierra, la guerra con drones aumenta el peligro en el Catatumbo

Habitantes de la zona del Catatumbo viven con el credo en la boca ante las oleadas de violencia de los últimos años y quedan en medio del conflicto entre los grupos que operan al margen de la ley.

Lo más preocupante es que no se vislumbra una alternativa, pues los grupos armados y el actual Gobierno no expresan voluntad de retomar los diálogos y alcanzar acuerdos para detener los enfrentamientos, situación que afecta a la población civil. Así lo señala la coordinadora de la Red de Mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, quien propone una salida negociada.

El temor se ha apoderado de los municipios de Tibú, El Tarra y ahora Sardinata, debido a las disputas por el control territorial y de los cultivos de uso ilícito. Según líderes sociales, se registra un desplazamiento gota a gota hacia la capital del departamento.

Incluso, muchas familias se trasladan de unas veredas a otras para refugiarse y evitar quedar en medio del fuego cruzado o sufrir las consecuencias del uso indiscriminado de drones, sin que se midan sus efectos sobre la población civil.

“La escalada con estos artefactos no tripulados es una nueva dinámica de confrontación armada traída por extranjeros para apoyar esa guerra sin sentido”, precisa Trigos.

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El defensor de derechos humanos Edward Álvarez Bacca asegura que, mientras no existan controles para el ingreso de esos aparatos, el conflicto armado seguirá vigente. “A los campamentos guerrilleros llega Temu y el Ejército no”, expresó irónicamente, en alusión a la llegada masiva de estos dispositivos.