Atacan con enjambre de drones la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander

Una vez más, se registró un ataque de enjambre de drones contra la estación de la Policía Nacional en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, generando zozobra e incertidumbre entre la población civil.

El hecho violento tuvo una duración de aproximadamente treinta minutos y causó solo afectación a la infraestructura de la instalación policial.

Versiones preliminares indicaron que en las horas de la noche se presentó el hostigamiento mediante un presunto enjambre de aparatos no tripulados.La situación generó preocupación en esta zona del departamento, donde recientemente se han registrado otros hechos violentos contra la Fuerza Pública.

En la actualidad se adelantan operativos por parte del Ejército para neutralizar a los violentos.

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“Se escucharon 3 bombazos. Están bravos, creo yo, por lo que pasó con el borrachito que paseó el cilindro por todo el pueblo. La gente le ha sacado punta a ese hecho en son de burla y bueno que Dios nos proteja”, manifiesta una habitante de la zona.

Curiosas historias en medio de la guerra

Un hombre en presunto estado de embriagez sin medir las consecuencias arrastró un cilindro marcado con las siglas de la organización subversiva del Eln y metros después, aparentemente lo venció el sueño y se quedó dormido a su lado. Finalmente llevó este objeto hasta las instalaciones de la Policía.

En una situación similar se registró hace varios años en la carretera Ocaña-Cúcuta donde el conductor conocido como Manitas de guineo, cansado de esperar la llegada de antiexplosivos se dirigió hacia la caja y la retiró a un costado para facilitar el paso automotor.

Sin embargo, un desprevenido campesino perdió la vida al curiosear la caja y explotó inmediatamente.

Por ahora las autoridades guardan silencio sobre estos hechos en medio de los combates que se registran en la zona del Catatumbo.

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