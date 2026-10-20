Capturan a dos hombres señalados por el asesinato de un patrullero de la Policía en Ocaña

En las últimas horas la Policía Nacional dio a conocer la captura de dos hombres conocidos con los alias de Yhan y Morrocoy, quienes son señalados como los presuntos autores materiales del asesinato del patrullero Jainer Mena Mosquera, tras un ataque a bala registrado el pasado 21 de septiembre en Ocaña, que le causó la muerte el 26 de septiembre por la gravedad de las heridas.

La operación que permitió la captura de los individuos se dio en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y la Inteligencia policial de Norte de Santander, en articulación con las Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar.

Según información de las autoridades, alias Yhan tendría un recorrdido criminal de cerca de tres años e integraría una red de apoyo al terrorismo del frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y actuaría bajo las indicaciones de un cabecilla conocido como Zorrito o Mauricio, con accionar en Ocaña y Abrego.

Lea aquí: ¿Qué le pasó a Verita? Familia del marino nortesantandereano asesinado en Valle del Cauca pide justicia tras confusa muerte

Además, las investigaciones apuntan a que los capturados presuntamente realizaban labores de seguimiento y observación a la Fuerza Pública con el fin de alertar sobre movimientos del Ejército y la Policía en la zona.

Los hombres contaban con órdenes judiciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Otro hecho de sangre

De igual manera, los señalados son investigados por presuntamente haber participado en el homicidio de Oliver Sánchez, el cual ocurrió el pasado 9 de octubre en la provincia e Ocaña.

Por ahora, las autoridades serán las encargadas de avanzar con las investigaciones que permitan esclarecer los sucesos.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 .