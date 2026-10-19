Ejército frustró un atentado terrorista en el Cauca

Tropas de la Brigada 29 del Ejército frustraron un atentado terrorista en el departamento del Cauca.



Los uniformados detectaron un área acondicionada con artefactos explosivos bajo una alcantarilla, en la vía Panamericana, entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo.

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Información preliminar da cuenta que los explosivos pertenecerían a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de Néstor Gregorio Verás alias Iván Mordisco.



"El equipo de detección y eliminación de artefactos explosivos del @COL_EJERCITO adelanta las verificaciones y los procedimientos para neutralizar los artefactos y prevenir afectaciones a la población civil", informó el Ejercito.

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