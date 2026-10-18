Así capturaron en Ábrego a un hombre que se movilizaba en una moto robada

Como Jean Carlos Peñaranda Pacheco fue identificado el hombre que protagonizó un episodio judicial en Ábrego, donde uniformados de la Policía de Norte de Santander lo sorprendieron durante labores rutinarias de patrullaje y registro cuando conducía una motocicleta que había sido robada horas antes.

Siga leyendo: Tibú despide a don Boxer mientras la violencia ya deja siete homicidios en octubre

El hombre, de 31 años, se movilizaba en una Yamaha blanca, sin placa, por el barrio La Estrella, cuando fue requerido por los policías. Al solicitarle los documentos que acreditaran la propiedad del vehículo, no pudo presentarlos ni explicar de dónde lo había sacado. Esa actitud sospechosa despertó aún más la atención de los uniformados.

Ante la falta de información sobre la procedencia de la motocicleta y la ausencia de la placa, los policías decidieron revisar los números del motor y del chasis para establecer su identificación. Luego consultaron los datos en el sistema y el resultado terminó por complicar la situación del hombre.

La motocicleta tenía un reporte por hurto y, al parecer, había sido robada la noche anterior. Por este motivo, Peñaranda Pacheco, quien manifestó que se dedicaba al reciclaje, fue capturado en flagrancia por el delito de hurto y trasladado a las instalaciones judiciales.

Entretanto, la motocicleta fue incautada y quedó a disposición de las autoridades, a la espera de que se adelanten los trámites correspondientes para devolverla a su legítimo propietario.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13