Museo Casa Natal General Santander llega a nuevos públicos en Cúcuta y Villa del Rosario

El Museo Casa Natal General Santander está innovando cada vez más en su programación, bajo la dirección de su coordinadora museológica, Olga Patricia Omaña Herrán. Entre exposiciones itinerantes, talleres y eventos musicales, el museo despierta el interés de la comunidad de Villa del Rosario y de Cúcuta.

Patricia Omaña explicó que en la casa natal se están desarrollando actividades semanales, mensuales y otras que se extienden durante todo el año. Así pues, aseguró que todos los sábados y domingos se desarrollan talleres alrededor de la memoria y la historia. Indicó que en estos espacios se enseña tejido, manualidades con arcilla y pintura en teja.

Además, la coordinadora precisó que dos veces al mes realizan talleres de cocina patrimonial en el parque, cuyos principales asistentes son estudiantes universitarios de primeros semestres.

“Son 40 talleres que se hacen al año. Con ellos buscamos atraer a la comunidad al museo”, agregó Omaña, quien aclaró que algunos requieren inscripción previa y otros no.

Igualmente, afirmó que dos veces por semana dan clases de tiple y que una vez al mes realizan retretas musicales a partir de las 6:00 de la tarde. Sobre esta última actividad, detalló que ya se han llevado a cabo presentaciones de rock, salsa en vinilo, hip hop y danza moderna.

El impacto cultural en los colegios

Patricia Omaña señaló que durante todo el año acompañan a los niños de los megacolegios de Juan Frío y La Parada. Agregó que con los alumnos de esas instituciones desarrollan talleres de artes escénicas y llevan exposiciones itinerantes con fragmentos de la historia que se cuenta en el museo.

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“También se hacen actividades de canto y pintura con ellos. En su mayoría son niños migrantes o que han estado en contacto con situaciones de violencia en el pasado. Por lo tanto, esto permite trabajar la resiliencia y la sensibilización a través del arte”, contó.

En este sentido, la coordinadora comentó que las exposiciones itinerantes también se llevan cada semana a colegios de la periferia de la ciudad. Según detalló, con esas muestras ya han logrado llegar a más de 20 instituciones educativas, incluidas sus sedes.

Otro espacio en el que la casa museo logró llegar este año a miles de personas fue su participación en la última Fiesta del Libro, en la cual presentaron sus muestras itinerantes a aproximadamente 2.000 ciudadanos.

Otras estrategias y metas a futuro

Sobre las próximas actividades en el museo, Omaña anunció que este mes tienen dos lanzamientos para enriquecer la programación.

Uno de ellos es el lanzamiento de una sala audiovisual, previsto para el próximo sábado 24 a las 5:00 de la tarde. En dicha sala, los turistas podrán disfrutar de una experiencia interactiva mediante cuatro cápsulas que contarán historias relacionadas con la vida de Francisco de Paula Santander.

Adicionalmente, el viernes 30 de octubre se presentará en el museo un performance cultural con máscaras denominado «Baile en Tiempos de Santander», producto final de una formación de dos meses.

Por otra parte, actualmente se encuentran en producción y montaje una muestra itinerante denominada «Los Orígenes de la Villa» y otra acerca del cuidado del río Táchira.

“También estamos elaborando guiones para distintos públicos y así poder contarles la historia de una forma distinta a las personas que vengan al museo. Además, dos veces a la semana estamos realizando mesas de diálogo con distintos sectores para escuchar a los ciudadanos, saber qué quieren, cómo nos ven y, a partir de ello, plantear nuevas estrategias y lenguajes enmarcados dentro de la ley”, concluyó Omaña.

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