Accidente, presunta fuga y multas pendientes: esta es la sanción que podría enfrentar el concejal de Villa del Rosario

Asimismo, se indicó que actualmente este caso está a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario (Datrans), que asignará las multas correspondientes a las partes.
A la par, la fuente precisó que presuntamente el concejal ya habría llegado a una conciliación con el dueño del otro vehículo afectado.
“No conocemos si el concejal iba manejando o no. Hay que esperar a que dé declaraciones. El llamado a los ciudadanos es que, si van a consumir licor, entreguen las llaves o se movilicen en servicio público”, sostuvo.
Una multa millonaria
Sebastián Jaimes, director de Datrans, aclaró que las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol varían de acuerdo con la concentración de alcohol que detecte la prueba de alcoholemia y si estos comportamientos son repetitivos.
Sin embargo, el director de Datrans enfatizó que, cuando una persona se abstiene de realizar la prueba o lo hace de una manera que no permite su correcta ejecución, la sanción es la cancelación de la licencia de conducción y una multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Pese a ello, el director señaló que, aunque esa noche hubo un requerimiento por parte de la Policía Nacional, cuando llegaron los agentes de turno, la camioneta arrancó de manera inmediata.
“Según lo indicado por la otra parte y los policías que estaban allí, en su interior iba el conductor de la camioneta que había sido estrellada. Por lo tanto, no fue posible realizar las pruebas correspondientes por fuga del presunto conductor de la camioneta”, concluyó.
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Aunque La Opinión se contactó con el concejal Luis Alfonso Blanco, no obtuvo respuesta de su parte al cierre de esta edición.
Otros incumplimientos
Este accidente no sería el único episodio que pone en entredicho el comportamiento al volante del concejal, pues meses atrás, él mismo admitió haberse pasado un semáforo en rojo.
El pasado 12 de agosto, durante una sesión de control político al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datrans) del municipio, el cabildante reconoció haberse pasado el semáforo, exponiéndose y exponiendo a otros actores viales.
Adicionalmente, una consulta realizada en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) arrojó que el vehículo del concejal registra cinco multas por no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y por infracciones detectadas mediante fotodetecciones, con un saldo pendiente de $4.774.972.
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