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Accidente, presunta fuga y multas pendientes: esta es la sanción que podría enfrentar el concejal de Villa del Rosario
El cabildante es cuestionado por haberse fugado de las autoridades y presuntamente encontrarse bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
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Luis Alfonso Blanco.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Viernes, 16 de Octubre de 2026

El accidente de tránsito que protagonizó el concejal de Villa del Rosario, Luis Alfonso Blanco, ha generado rechazo entre los habitantes del municipio. El cabildante es cuestionado por haberse fugado de las autoridades y presuntamente encontrarse bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

La colisión, que se presentó en la vía hacia Villa Antigua, dejó un saldo de tres personas heridas, que posteriormente fueron trasladadas al Hospital Jorge Cristo Sahium. Sobre las circunstancias que llevaron a que esos ciudadanos se vieran afectados, actualmente se manejan dos versiones.

Una de ellas indica que Luis Alfonso Blanco se movilizaba en una Chevrolet Tracker y que, en hechos que son materia de investigación, terminó impactando contra la parte trasera de una camioneta Toyota Fortuner, dejando tres personas heridas, todas ocupantes de ese vehículo.

Por su parte, una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva afirmó que el choque contra la camioneta Fortuner ocasionó la caída de unas motocicletas que estaban cerca, lo que provocó que varias personas resultaran golpeadas. Asimismo, la fuente aseguró que, al no sufrir lesiones graves, los ciudadanos recibieron el alta médica durante la mañana del sábado.

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Lo que sigue en el caso

Aunque, por ahora, el concejal todavía no ha aparecido en público, lo cierto es que el hecho que protagonizó no lo aparta por sí mismo del cargo, ya que la autoridad competente para investigarlo y sancionarlo, si fuera el caso, es la Procuraduría General de la Nación y, hasta el momento, no se conoce sobre una indagación al respecto.

“Las próximas sesiones ordinarias serán en el mes de noviembre, cuando el presidente del Concejo hará la convocatoria y le extenderá la invitación con el día y la hora. Él decidirá si se presenta o no”, agregó la fuente.

Toyota afectada por choque

 

Asimismo, se indicó que actualmente este caso está a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario (Datrans), que asignará las multas correspondientes a las partes.

A la par, la fuente precisó que presuntamente el concejal ya habría llegado a una conciliación con el dueño del otro vehículo afectado.

“No conocemos si el concejal iba manejando o no. Hay que esperar a que dé declaraciones. El llamado a los ciudadanos es que, si van a consumir licor, entreguen las llaves o se movilicen en servicio público”, sostuvo.
 
Una multa millonaria

Sebastián Jaimes, director de Datrans, aclaró que las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol varían de acuerdo con la concentración de alcohol que detecte la prueba de alcoholemia y si estos comportamientos son repetitivos.

Sin embargo, el director de Datrans enfatizó que, cuando una persona se abstiene de realizar la prueba o lo hace de una manera que no permite su correcta ejecución, la sanción es la cancelación de la licencia de conducción y una multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Pese a ello, el director señaló que, aunque esa noche hubo un requerimiento por parte de la Policía Nacional, cuando llegaron los agentes de turno, la camioneta arrancó de manera inmediata.

“Según lo indicado por la otra parte y los policías que estaban allí, en su interior iba el conductor de la camioneta que había sido estrellada. Por lo tanto, no fue posible realizar las pruebas correspondientes por fuga del presunto conductor de la camioneta”, concluyó.

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Aunque La Opinión se contactó con el concejal Luis Alfonso Blanco, no obtuvo respuesta de su parte al cierre de esta edición.

Otros incumplimientos

Este accidente no sería el único episodio que pone en entredicho el  comportamiento al volante del concejal, pues meses atrás, él mismo admitió haberse pasado un semáforo en rojo.

El pasado 12 de agosto, durante una sesión de control político al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datrans) del municipio, el cabildante reconoció haberse pasado el semáforo, exponiéndose y exponiendo a otros actores viales.

Adicionalmente, una consulta realizada en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) arrojó que el vehículo del concejal registra cinco multas por no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y por infracciones detectadas mediante fotodetecciones, con un saldo pendiente de $4.774.972.

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