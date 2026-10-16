Accidente, presunta fuga y multas pendientes: esta es la sanción que podría enfrentar el concejal de Villa del Rosario

El accidente de tránsito que protagonizó el concejal de Villa del Rosario, Luis Alfonso Blanco, ha generado rechazo entre los habitantes del municipio. El cabildante es cuestionado por haberse fugado de las autoridades y presuntamente encontrarse bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

La colisión, que se presentó en la vía hacia Villa Antigua, dejó un saldo de tres personas heridas, que posteriormente fueron trasladadas al Hospital Jorge Cristo Sahium. Sobre las circunstancias que llevaron a que esos ciudadanos se vieran afectados, actualmente se manejan dos versiones.

Una de ellas indica que Luis Alfonso Blanco se movilizaba en una Chevrolet Tracker y que, en hechos que son materia de investigación, terminó impactando contra la parte trasera de una camioneta Toyota Fortuner, dejando tres personas heridas, todas ocupantes de ese vehículo.

Por su parte, una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva afirmó que el choque contra la camioneta Fortuner ocasionó la caída de unas motocicletas que estaban cerca, lo que provocó que varias personas resultaran golpeadas. Asimismo, la fuente aseguró que, al no sufrir lesiones graves, los ciudadanos recibieron el alta médica durante la mañana del sábado.

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Lo que sigue en el caso

Aunque, por ahora, el concejal todavía no ha aparecido en público, lo cierto es que el hecho que protagonizó no lo aparta por sí mismo del cargo, ya que la autoridad competente para investigarlo y sancionarlo, si fuera el caso, es la Procuraduría General de la Nación y, hasta el momento, no se conoce sobre una indagación al respecto.

“Las próximas sesiones ordinarias serán en el mes de noviembre, cuando el presidente del Concejo hará la convocatoria y le extenderá la invitación con el día y la hora. Él decidirá si se presenta o no”, agregó la fuente.