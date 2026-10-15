12 hoteles de Cúcuta y San Cristóbal ofrecerán descuentos para atraer turistas

Para incentivar la ocupación hotelera en Norte de Santander y el estado Táchira, dinamizar el turismo y estrechar lazos de hermandad, un grupo de prestadores del servicio de alojamiento de Cúcuta y San Cristóbal se unieron en el Circuito Binacional de Hoteles.

El presidente de la organización y gerente de Valle de Santiago Hotel Boutique, Luis Jugo, informó que, desde el 1 de noviembre y por tres meses, funcionará la prueba piloto en este y 11 hoteles más.

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Jugo manifestó que esta es la frontera más activa y dinámica de Latinoamérica, lo cual se evidencia en la cifra de transeúntes, pues, en el primer semestre de 2026, cerca de 15 millones de personas cruzaron el paso binacional, de acuerdo con datos de las autoridades migratorias.

“Tenemos que buscar la manera de unirnos todos los sectores para que parte de esas personas hagan vida, por lo menos un día o dos días, en nuestras ciudades. En Cúcuta estamos experimentando una ocupación hotelera que escasamente llega al 40% -según cifras de Cotelco-, por lo que un hotel solo puede sobrevivir; y cada habitación vacía es un puesto de trabajo en peligro”, expresó el líder gremial.

Luis Jugo afirmó que el comercio en ambos países está golpeado, por lo que las bajas ventas fueron un factor que llevó a la creación de esta alianza, después de más de 10 reuniones binacionales y varios fan trips.

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El presidente del Circuito recordó que sigue vigente el convenio en el que los ciudadanos de ambos países pueden cruzar y recorrer las urbes de Táchira y Norte de Santander sin el pasaporte, solo presentando su cédula.

“El paso está sin restricciones. Pueden ir a San Cristóbal en su vehículo, solo comprando una póliza de responsabilidad civil, la cual la pueden comprar por un mes y tiene un costo ínfimo de 12 dólares ($48.000 aproximadamente). No necesitamos pasaportes para movernos entre estas dos ciudades”, apuntó.

Por parte de Venezuela, en el Circuito están Valle de Santiago, Tamá Eurobuilding, Lidotel, Aguamiel y Dinastía, mientras que por Colombia se sumaron Faranda Collection Cúcuta, Faranda Hotel Bolívar, Holiday Inn, Ibis, Casablanca, Hampton by Hilton y Casino Internacional.

Descuentos y beneficios

La vicepresidenta del Circuito Binacional de Hoteles y gerente de Casablanca, Ángela De Lugar Muvdi, explicó que, con el lanzamiento de la iniciativa, dispusieron beneficios para los huéspedes.

De Lugar Muvdi precisó que los clientes recibirán 10% de descuento en el costo del hospedaje, así como en los restaurantes que se integraron a la estrategia, 10% de rebaja en los servicios de restaurantes y bares de los hoteles y, por cada diez noches de alojamiento, una noche adicional con tarifas preferenciales, incluso en algunos establecimientos se donará como cortesía.

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“Por cada cinco noches que hayan utilizado los hoteles también van a poder ingresar o salir antes del horario habitual sin costo adicional y previa disponibilidad. Tenemos en internet nuestro catálogo interactivo, solo escribiendo en el buscador ‘Circuito Binacional de Hoteles’, donde usted encuentra esos beneficios”, agregó.

El director de la agremiación y gerente de Tamá Eurobuilding, Carlos Mauricio Jiménez, resaltó que la segunda fase de la iniciativa será la ampliación a más hoteles de Cúcuta y San Cristóbal y de otras ciudades de Colombia y Venezuela, para lo cual ya han conversado con empresas de Santa Marta, Cartagena y Bogotá.

El secretario de Turismo de Norte de Santander, César Camilo Rojas; y la jefa de la Oficina de Promoción Turística de Cúcuta, Liliana Yarley Suárez Carrillo, destacaron el trabajo articulado de los empresarios de los dos países para impulsar el sector, por lo que expresaron su apoyo en la promoción de la estrategia.

El responsable del Clúster de Turismo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Pablo Clavijo, aseguró que ver los resultados del trabajo del tejido empresarial binacional contribuye a avanzar en su objetivo de dinamizar la economía de la región y a aprovechar la condición de frontera.

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