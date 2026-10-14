Norte de Santander y Santander tendrían $13,4 billones en inversiones del PND 2026-2030

Más seguridad, vías y medidas tributarias especiales fueron algunas de las principales propuestas que ayer, en siete mesas de trabajo, discutieron y presentaron para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026–2030 líderes gremiales, representantes empresariales, voceros comunales y delegados de organizaciones civiles.

En el Centro Cristiano de Los Pinos se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del PND ‘Colombia, la Patria Milagro’, liderado por el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago; el viceministro para la Estrategia y Planeación de Defensa; el brigadier general Ruddy Smith Arias Rodríguez; y el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Arturo Adolfo Dajud Durán.

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El evento contó con la participación de los gobernadores de Norte de Santander, William Villamizar; y de Santander, el mayor general (r) Juvenal Díaz Mateus, alcaldes y otras autoridades locales y regionales, para un total de más de 2.500 asistentes.

“En un contexto de complejidad fiscal para el país, la articulación y el compromiso de todos los actores serán determinantes para impulsar la recuperación económica y avanzar hacia un crecimiento sostenible, por lo que para este cuatrienio hemos proyectado, de forma indicativa, inversiones por $13,4 billones para los Santanderes”, aseguró el director del DNP.

La entidad recogió las demandas históricas de las comunidades que se tradujeron en portafolios de inversión sostenibles y viables, siendo un eje transversal de la jornada el enfoque en seguridad, economía, transformación y resiliencia.

Las propuestas gremiales

Economía Milagro fue una de las siete mesas de trabajo durante la jornada. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión

La Opinión conversó sobre los proyectos e inversiones que necesita esta zona del país con líderes gremiales y empresarios, entre ellos los de las Asociaciones de Peleteros de Cúcuta (Asopelecuc), de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares), Empresarial de Los Caobos (Asocaobos) y la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander.

Igualmente, la Región Administrativa y de Planificación (RAP) El Gran Santander, ProCúcuta, ProSantander, los Comités Intergremiales y las seccionales de la Asociación Nacional de Empresarios Industriales (ANDI) de los dos departamentos aportaron sus ideas.

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Estas son las necesidades y proyectos con el potencial de generar bienestar a los territorios, atraer inversión y generar empleo:

Corredor estratégico Bogotá-Bucaramanga-Pamplona-Cúcuta-Frontera. Acuerdo Motor por el Agua -Seguridad Hídrica. Protección de cuencas hídricas, construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cúcuta y Bucaramanga y actualización de los estudios de factibilidad del embalse Cínera. Circuito Vial del Oriente: Cúcuta-Ocaña-Aguachica-San Alberto-Bucaramanga. Acuerdo Motor por la Competitividad Minero–Energética de los Santanderes. Sistema Franco de los Santanderes. Zonas francas modernas y zonas Logísticas. Sistema Aeroportuario del Oriente. Modernización de los aeropuertos Camilo Daza y Palonegro. Plataforma Regional de Transformación Agroindustrial, Bioenergética, Biotecnológica y Exportadora de los Santanderes Sistema Ferroviario de El Gran Santander: trenes del Catatumbo y del Carare. Jornadas sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para reactivar la economía de la frontera. Reducción del Impuesto Nacional al Consumo (INC) del 8% al 5% para los sectores gastronómico y de la economía nocturna.

Gustavo La-Rotta, Director de Estrategia de ProCúcuta, señaló "junto con ProSantander, en nuestro rol como plataformas de articulación regional, impulsamos un proceso de diálogo, priorización y construcción de consensos entre actores gremiales, empresariales, académicos y sociales de ambos departamentos. El resultado es una agenda regional común de El Gran Santander, priorizada y concertada colectivamente, alrededor de asuntos fundamentales como seguridad, infraestructura, agua, energía, productividad, agroindustria, logística, inversión, internacionalización, innovación y talento".

Seguridad para el comercio y el turismo

Para el director ejecutivo de Asocaobos, César ‘Tuto’ Angarita, sin seguridad no se puede desarrollar ningún tipo de actividad económica. Recordó que se han ejecutado en las últimas décadas diversos planes para enfrentar la compleja situación de orden público en el Catatumbo, la cual tiene efectos negativos en la economía del área metropolitana de Cúcuta, pero no han visto resultados contundentes.

“Asimismo, una política debe ser la implementación de unas cinco jornadas sin IVA durante el año para dinamizar el comercio, pues el venezolano ya no viene, porque el precio del dólar está muy bajo, y fortalecer el régimen ZESE (Zona Económica Social Especial), que, para algunas empresas de la ciudad, ha funcionado; es necesario ampliar las excepciones”.

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La directora de la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander, Lina Mercedes Silva, enfatizó que la región tiene atractivos y un potencial turístico. Sin embargo, expresó que sin garantías de seguridad estos no se pueden conocer ni desarrollar el turismo.

“Tenemos gran biodiversidad, de patrimonio cultural y natural, pero necesitamos seguridad para salir y promocionar nuestro destino, para ser competitivos ante otras regiones. Este problema nos da mala imagen a nivel nacional e internacional. Aun así desde el sector se viene trabajando”, manifestó Silva.

El presidente de la Asociación de Peleteros de Cúcuta (Asopelecuc), Jimmhy Salazar, dijo que con mayor seguridad llegará la inversión, al tiempo que pidió aumentar los aranceles a las compras en las plataformas chinas de comercio electrónico, para incentivar el consumo de la producción local en el sector moda.

“Estamos trabajando al 30% de nuestra capacidad, hemos perdido el 70% de trabajo durante el año. Eso no nos quita las ganas de seguir trabajando. Han cerrado unas 17 peleterías en el último trimestre y hemos perdido aproximadamente 150 empleos en los últimos dos meses”, detalló.

‘El agua es clave en el nuevo PND 2026-2030’

El presidente de ProCúcuta - Plataforma de Acción de Norte de Santander, Antonio Ríos, destacó la relevancia del proyecto del Embalse Multipropósito Cínera, cuya actualización de estudios fue incluida en la concertación lograda con multiactores del Gran Santander en un Mega Proyecto denominado Acuerdo Motor por el Agua – Seguridad Hídrica de los Santanderes, que incluye: Protección Cuencas Hídricas || PTAR Cúcuta - PTAR Bucaramanga || Estudios de actualización factibilidad Embalse Cínera.

“La gran aspiración es que los estudios y diseños de ingeniería de detalle definidos queden con recursos para su financiación en el Plan Nacional de Desarrollo”., apuntó Ríos.

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El líder de la organización recalcó que el agua es un factor de sostenibilidad social para los habitantes de territorio y para el desarrollo de todos los sectores de la economía y la producción de alimentos.

“Si cuidamos nuestra fábrica de agua, que es el páramo Santurbán, y embalsamos la del río Zulia, podríamos sortear prolongados tiempos de verano y sequía. Es por ello, que el Acuerdo Motor por el Agua – Seguridad Hídrica de los Santanderes es clave para nuestro futuro”, concluyó.

Créditos para el campo

El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Arturo Dajud, en nombre del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, afirmó que el Gobierno tiene una visión clara: trabajar para que Colombia tenga un campo más productivo, rentable y competitivo para la producción de alimentos.

“Este es el propósito del ‘Campo Milagro’. Y para hacer realidad esta visión necesitamos resolver uno de los principales problemas que agobian nuestro sector y es el acceso al financiamiento”, añadió.

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Dajud destacó que, dentro de las iniciativas que han propuesto para enriquecer el PND están simplificar las reglas de crédito para financiar cuatro destinos: producción agropecuaria, transformación, comercialización de alimentos y agroturismo; establecer solo tres categorías de productores: pequeño, mediano y grande; y organizar el crédito en tres modalidades: individual, asociativo y de integración industrial.

También ampliarán los plazos para invertir en infraestructura productiva, clave para la competitividad y rentabilidad de los productores, harán ajustes al seguro agropecuario para ampliar su acceso y crearán una línea de crédito para jóvenes y mujeres rurales.

Los siete ejes de trabajo

Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. Prioriza la recuperación productiva de zonas afectadas por desastres naturales y fortalece la gestión del riesgo y la infraestructura. Prevención y adaptación a nivel nacional. Patriotismo Constitucional. Enfocado en la seguridad territorial, el fortalecimiento de la justicia y la garantía de los derechos de los colombianos. Se enfoca en política carcelaria integral, democracia y participación ciudadana y política exterior, diplomacia y cooperación. Milagro Social. Apuesta por el acceso integral a servicios públicos, salud y vivienda digna para poblaciones vulnerables. Economía Milagro. Busca retornar a una tasa de crecimiento económico sostenido del 6%, apalancado en infraestructura, energía, turismo e hidrocarburos para generar empleo formal. Comprende tres puntos: recuperación de la inversión privada y transformación industrial, comercio e inserción internacional y agua y biodiversidad. Colombia de las Regiones. Impulsa la integración territorial y megaproyectos de alcance regional, a través de una articulación efectiva con la Nación. Transformación del Estado. Moderniza la administración pública, reduce trámites y refuerza la lucha contra la corrupción. Pretende un Estado más moderno y transparente, así como una estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal. Milagro Educativo. Fundamenta la formación integral (ser, saber, hacer y convivir) como motor de transformación social. La meta es tener familias presentes, entornos seguros y maestros de calidad; además, se enfoca en la innovación y la inteligencia artificial como transformadores del ecosistema.

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