Más de 500 empresarios de Colombia y Venezuela se reúnen para analizar el nuevo escenario económico de la frontera

Entre enero y agosto de este año, las exportaciones colombianas hacia Venezuela alcanzaron USD 803,72 millones, un 18,1 % más que en el mismo periodo de 2025. Mientras tanto, la inversión extranjera directa de Colombia en el vecino país llegó a USD 17,79 millones durante el primer semestre de 2026, su nivel más alto desde 2015, según cifras del Banco de la República.

En medio de esta nueva dinámica en el intercambio empresarial y la inversión entre Colombia y Venezuela llega este 14 y 15 de octubre el Gran Encuentro de la Frontera 2026, con señales concretas de recuperación.

Más de 500 empresarios, autoridades, gremios y expertos de ambos países se reunirán en el hotel Casino Internacional de Cúcuta para analizar hacia dónde se mueve la economía binacional, qué sectores están generando nuevas oportunidades y cómo pueden las empresas participar en esta etapa de mayor actividad comercial, alianzas productivas e inversión conjunta.

Lea aquí: La discriminación por la edad comienza a los 45 años y golpea el mercado laboral, en Colombia

El Gran Encuentro de la Frontera es organizado por la Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (CAVECOL).

Al encuentro está invitado el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y han confirmado su participación el embajador designado en Venezuela, Jorge Jaller Jaramillo; el embajador del vecino país en Colombia, Ramón Orlando Maniglia Ferreira y el presidente de ProColombia, Samuel Bluman Levy, entre otras personalidades.

La agenda académica abordará las perspectivas económicas y empresariales de ambos países, el comportamiento del consumidor venezolano, mecanismos de pago y financiación, logística, transporte, importaciones, turismo y condiciones para hacer negocios.

Tres expertos venezolanos brindarán su perspectiva sobre el nuevo escenario económico. El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, dictará una conferencia sobre “Perspectivas económicas y políticas”; Luigi Pisella, comisionado presidencial para la evaluación y clasificación de activos del Estado, sobre el “Estado y perspectivas de la evaluación y clasificación de activos públicos”; el economista Alexander Cabrera, de la firma Atenas Consultores, hablará de “Tendencias del consumo en Venezuela” mientras que Carlos Delgado Marín, gerente de la firma de logística Taurel, de “Importaciones en Venezuela: ¿Motor de las exportaciones?”.

Lea también: Fracking en Colombia: ¿puede el Catatumbo convertirse en una potencia energética?

“Las cifras muestran que la relación entre Colombia y Venezuela ya está entrando en una etapa distinta. El crecimiento de las exportaciones y, en especial la recuperación de la inversión colombiana, indican que las empresas están de nuevo evaluando proyectos y mercados en Venezuela. El reto ahora es convertir ese movimiento en más negocios, más alianzas y cadenas de valor que beneficien a ambos países”, afirmó Felipe González, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Venezolana.

Diversas miradas

El encuentro que arranca mañana permitirá mirar más allá de los sectores tradicionalmente asociados con Venezuela. Además de petróleo, gas y energía, el propósito es buscar oportunidades en agroindustria, alimentos, manufactura, servicios, salud, comercio e infraestructura.

A esto se suma una sesión dedicada a las tendencias del consumo en Venezuela, para conocer cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores, y sus implicaciones para las empresas que buscan ingresar o ampliar su presencia en ese mercado.

El componente de negocios será otro de los ejes centrales. Los participantes podrán solicitar citas empresariales con las 50 empresas que integran la muestra comercial, con el propósito de identificar proveedores, clientes, potenciales socios y oportunidades de inversión. La muestra estará abierta durante las dos jornadas y permitirá conocer de primera mano productos, servicios y capacidades empresariales de distintos sectores.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, destacó que el Gran Encuentro es una gran oportunidad para el departamento. “Fortalecer estos vínculos significa no solo ampliar mercados, sino también activar encadenamientos productivos, impulsar la actividad empresarial y contribuir a la generación de empleo en nuestro territorio, cuya economía está estrechamente ligada a la dinámica binacional”, dijo.

Para las empresas del departamento, el encuentro representa una oportunidad relevante de tener en un mismo espacio a empresarios venezolanos interesados en conocer proveedores, productos, servicios y capacidades de la región, y generar con ellos nuevos negocios, alianzas y relaciones comerciales.

Inversión y alianzas productivas

La nueva dinámica que se siente en los negocios binacionales ha generado expectativas por la tracción que también se comienza a notar en materia de inversiones binacionales. “Hoy la conversación ya no puede limitarse a cuánto estamos exportando. La pregunta es cómo construimos una relación empresarial más profunda, con inversión cruzada, alianzas productivas y empresas de los dos países participando en nuevas cadenas de valor”, señala Luis Felipe Quintero Suárez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana.

Le puede interesar: ¡Deber comparendos le puede salir muy caro! Así pueden embargar sus cuentas y bienes

Los resultados recientes del comercio respaldan esta nueva dimensión de la relación. En agosto, las exportaciones colombianas a Venezuela llegaron a USD 119,76 millones, con un crecimiento interanual de 49,2 %. En el acumulado enero-agosto, los principales capítulos fueron materias plásticas y sus manufacturas, con USD 90,90 millones; grasas y aceites animales o vegetales, con USD 59,88 millones, y jabones y preparaciones tensoactivas, con USD 53,97 millones.

En materia de inversión, el cambio también resulta importante porque los USD 17,79 millones de inversión directa colombiana en Venezuela durante el primer semestre de 2026 superan ampliamente los USD 871 mil registrados durante todo 2025 y se convierten en el flujo más alto desde el mismo periodo de 2015, cuando ascendió a USD 21,86 millones.

En medio de este nuevo panorama, el Gran Encuentro de la Frontera 2026 buscará poner sobre la mesa una discusión más allá de la recuperación del comercio, y enfocada en cómo aprovechar el nuevo momento de la relación Colombia–Venezuela para generar inversión, desarrollar negocios conjuntos y profundizar la complementariedad entre sus empresas y territorios.

La inscripción a la agenda académica y la solicitud de citas empresariales están disponibles a través de www.comvenezuela.com/eventos.

Contáctenos para más información: Cámara Colombo Venezolana, celular 3007651006.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .