La discriminación por la edad comienza a los 45 años y golpea el mercado laboral, en Colombia

Tener 45 años puede convertirse en una barrera para conseguir empleo en Colombia. Los prejuicios sobre la edad hacen que algunos trabajadores sean considerados demasiado mayores para determinados cargos, pese a que todavía tienen experiencia y años de vida laboral por delante.

Esta es una de las alertas que dejó el Foro Nacional sobre Edadismo, que es el conjunto de estereotipos y prejuicios por la edad, en el que se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Edadismo 2026, una iniciativa de la Academia Nacional de Medicina, la Universidad de la Costa (Barranquilla), la Universidad de Pamplona (Norte de Santander) y el programa Longevidad Saludable.

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El informe mostró cómo la discriminación por motivos de edad afecta a la sociedad colombiana. Uno de los principales patrones detectados es que la desigualdad social y regional pesa: los mayores con menor nivel educativo, menores ingresos (menos de un salario mínimo) o en condición de pobreza reportaron más edadismo.

Los investigadores hallaron que, entre las personas de la tercera edad, quienes trabajaban y estudiaban reportaron menos edadismo. Así mismo, se observaron diferencias entre regiones y entre algunas ocupaciones. En la población general, estos prejuicios son mayores hacia las mujeres, en zonas rurales y en personas con menor escolaridad e ingresos.

La encuesta arrojó que, de los 742 participantes de 60 años o más, el edadismo experimentado fue moderado. Las mayores dificultades y percepciones de discriminación se concentraron en la atención en salud (sentir que los síntomas se atribuyen únicamente a la edad), el uso de nuevas tecnologías y e institucional.

La encuesta incluyó a 3.920 personas de todas las regiones del país, con un promedio de edad de 44,2 años, conformada mayoritariamente por mujeres. El 55,8% de los encuestados trabajaba y el 39,3% dijo ser soltero(a).

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Edadismo en Norte de Santander

En la Región Centro-Oriente (Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Santander), el edadismo presenta contrastes importantes en la carga emocional y social. Los encuestados reportaron niveles más altos de reacciones emocionales frente a la vejez (como frustración, aburrimiento o sensación de fragilidad).

También registra índices elevados de edadismo social y de interacciones intergeneracionales con sesgos de edad.

El panorama cambia en otras regiones. La Amazonía-Orinoquía presentó indicadores elevados en varias dimensiones, mientras que la Región Atlántica mostró resultados más favorables en el ámbito laboral. Por su parte, Bogotá y el Pacífico registraron los mayores niveles de edadismo total experimentado por las personas mayores, aunque sus resultados difieren en otros indicadores.

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Discriminación desde los 45 años

Para la cofundadora de la Asociación Colombiana de Economía de la Longevidad, Ana Eloisa Zúñiga, el talento no tiene fecha de vencimiento y nadie debería decidir hasta cuál edad alguien puede ser útil en un empleo y convertirse en un problema.

“El edadismo en Colombia, hoy, arranca a los 45 años en el mundo laboral. Nos estamos jubilando, las mujeres a los 57 años y los hombres a las 62, mientras que la expectativa de vida promedia los 77 años”, afirmó.

La experta destacó que lograr la pensión no implica el retiro de la vida laboral o de otras actividades. Destacó que cuando se habla de edadismo se piensa en el mundo laboral, pero está más cerca, por ejemplo, en un consultorio médico, cuando a un adulto mayor le dicen: ‘eso es normal a su edad’.

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También se encuentra cuando está utilizando un artefacto tecnológico y le señalan: ‘déjeme hacerlo, eso es muy complicado para usted’; o le indican: ‘no es apropiado para su edad’, cuando practica una tendencia o usa vestimenta de moda; o cuando lo cuestionan por querer emprender un proyecto y buscar pareja.

La comprobación estadística reflejó que el edadismo vivido aumenta a medida que avanza la edad. Además, hay una correlación positiva entre haber sufrido esta discriminación por la edad y la predisposición a actuar de forma edadista, lo cual significa que existe un ciclo de retroalimentación: las víctimas presentan una mayor propensión a replicar estos mismos sesgos.

El profesor e investigador de la Universidad de la Costa Juan-Manuel Anaya, dijo que traducir los hallazgos cuantitativos y territoriales de la Encuesta Nacional de Edadismo 2026 en acciones de política pública exige un enfoque analítico capaz de intervenir en las causas profundas del edadismo.

“La evidencia demuestra que las estrategias universales son insuficientes. Se requiere acciones gubernamentales focalizadas que aborden tanto la sesgada percepción actitudinal como los círculos de reproducción del sesgo y la vulnerabilidad acelerada en la vejez avanzada (80+ años)”, concluyó.

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