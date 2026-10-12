Fracking en Colombia: ¿puede el Catatumbo convertirse en una potencia energética?

El debate sobre la implementación del fracking, por la decisión del Gobierno de reactivarlo, está en el centro de la agenda económica y energética del país y Norte de Santander es una de las zonas potenciales, pero el agudo conflicto armado que enfrenta es el principal obstáculo.

En entrevista con La Opinión, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), Nelson Castañeda, conversó sobre fracking 4.0, el cual describió como la solución tecnológica y estratégica para multiplicar las reservas en hidrocarburos y recuperar la autosuficiencia energética sin afectar el medio ambiente.

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Nelson Castañeda explicó que el potencial del país en yacimientos no convencionales permitiría multiplicar por cuatro veces las reservas probadas de petróleo y por más de 90, las de gas. Actualmente, el mapa de prioridades está definido en dos grandes cuencas:

Valle Medio del Magdalena: donde Ecopetrol opera el bloque denominado Kalé.

donde Ecopetrol opera el bloque denominado Kalé. Cesar-Ranchería: Donde la empresa Drummond cuenta con un alto interés de desarrollo.

“Estos proyectos pudiesen traer, cada uno, 1.000 millones de dólares anuales, pero se requiere que se den por muchos años, 20 o 30, para que sean económicamente explotados”, indicó el presidente ejecutivo de Campetrol.

El ingeniero de Petróleos aseguró que Norte de Santander posee un rol en este mapa gracias a la Cuenca Catatumbo, una zona con un enorme potencial para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales. Sin embargo, tiene un inconveniente crítico: la situación de violencia que generan los grupos armados ilegales.

“Debe resolverse el problema de seguridad y orden público, porque, en los convencionales, no hemos podido volver a pasar de 2.000 barriles de petróleo por mes en Campo Tibú (operado por Ecopetrol), el cual tuve la fortuna de conocer hace más de 40 años en una práctica como estudiante”, añadió.

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Igualmente, sostuvo que el gas que hay en el departamento “pudiese tener esa gran oportunidad”.

“Inclusive, en su momento, Tibú iba a tener un proyecto de recuperación secundaria con inyección de agua, y tocó aplazarlo, porque no había condiciones. Esperamos que retomen esas condiciones de seguridad, para poder reactivar el proyecto convencional de Ecopetrol en Campo Tibú”, apuntó.

Castañeda reiteró que el gran potencial de gas y petróleo de la cuenca del Catatumbo para no convencionales se aprovecharía después de que en los dos proyectos anteriormente mencionados se ejecute.

¿Necesidad por los colombianos?

“El fracking 4.0 es una gran oportunidad, porque podemos ejecutarlo con las lecciones aprendidas de Estados Unidos, en la cuenca del Permian (Texas), y de – la formación geológica de hidrocarburos no convencionales- Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina, Argentina”, afirmó Nelson Castañeda.

El líder gremial resaltó que comenzaron a analizar esta práctica hace 15 años, por lo que resaltó que Argentina produce hoy alrededor de 600 millones de pies cúbicos diarios de gas y más de 500.000 barriles de petróleo, mientras que la cuenca texana produce 5 millones de barriles de crudo.

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El vocero de Campetrol dijo que la principal razón para acudir a esta práctica es garantizar la autosuficiencia y seguridad energética de la nación por más de 30 años, pues, actualmente, se importa más del 32% del gas que se consume.

Aseguró que esta dependencia tiene un costo directo para los ciudadanos, debido a que este combustible local podría costar entre US$8 y US$10 el millón de BTU, mientras que el comprado afuera vale entre US$15 y US$20, impactando directamente la inflación y el bolsillo de las familias con menores ingresos.

Además, la importación de gas no genera regalías, impuestos, empleo local ni encadenamientos productivos en los territorios. Por el contrario, el desarrollo local del fracking permitiría aumentar la tributación para cerrar brechas sociales mediante programas gubernamentales.

Finalmente, frente a las dudas ambientales, según Nelson Castañeda, los datos técnicos de Ecopetrol de sus operaciones de fracking en EE. UU., que comenzó hace 5 años y donde produce cerca de 100.000 barriles equivalentes de petróleo y gas, demuestran que esta práctica “genera la menor huella de carbono”, respecto a la que ocasionan los campos que tiene la estatal petrolera en Colombia.

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¿Qué es el fracking?

Implica perforar a mayor profundidad mediante pozos horizontales y generar microfracturas en la roca madre (como la formación La Luna, ubicada a unos 10.000 pies de profundidad), utilizando arena para mantener abiertas las vías que permitan fluir al gas y al petróleo.

Para que estos proyectos de gran capital se materialicen, Campetrol considera que se requiere de una ley de estabilidad jurídica que les permita dar garantías a los inversionistas. En el ámbito legal, la práctica ya es viable: en 2022, la Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó que las normas y decretos regulatorios vigentes son suficientes y superan los mejores estándares mundiales.

La cumbre del sector

El fracking y otros temas del sector energético serán analizados por distintos expertos en la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía organizada por Campetrol, ACP, Acggp y Aciem, en Cartagena, del 4 al 6 de noviembre.

Allí habrá una rueda de negocios, muestra comercial, agenda académica y tres agendas técnicas de producción, transporte y exploración. Se hablará de las políticas de Estado para la energía más allá de los gobiernos, los modelos de participación comunitaria en proyectos energéticos, la experiencia de Argentina y de las innovaciones que hay para desmontar los mitos sobre el fracking, entre otros tópicos.

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