Fondo Milagro ahora sí entrará en marcha: cinco claves del plan para reconstrucción tras el terremoto

Pasados dos meses del terremoto del 10 de agosto, el Fondo Milagro comenzará la fase de reconstrucción de los territorios afectados. Este jueves, su comité directivo tendrá la primera sesión y deberá aprobar las reglas para poner en marcha su operación: así lo informó el gerente del Fondo, el antioqueño Jaime Uribe.

Así las cosas, Uribe dijo ante la Comisión de Seguimiento para la reconstrucción del Congreso que hoy deberán quedar listos varios documentos clave: el manual operativo del fondo, el manual de contratación y las reglas del comité directivo.

Cabe recordar que ese comité está integrado por siete personas con voto: cinco delegados del presidente, uno del DNP y uno del Ministerio de Hacienda.

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De parte de la Presidencia, según anunció Abelardo de la Espriella, está la cofundadora de Frisby, Liliana Restrepo; el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón; el presidente de Colombina, César Caicedo; el empresario y fundador de marca de moda masculina, Arturo Calle, y el secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Ríos.

“Estábamos esperando que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos entregara el PAE, que será nuestra ruta”, dijo Uribe. Justamente el miércoles 14 de octubre se aprobó el Plan de Acción Específico (PAE), que establece las prioridades para la recuperación.

“No teníamos las herramientas; pero hoy ya tenemos la herramienta, ya nos vamos a ir para la calle a ejecutar y nos van a empezar a sentir en los territorios”, afirmó.

Aunque la UNGRD no ha hecho público el plan de acción y estarían a la espera de que sea el presidente quien lo anuncie, lo cierto es que el gerente del Fondo Milagro adelantó cuáles serán las prioridades. Estas son cinco claves de las intervenciones previstas para la reconstrucción.

1. Las demoliciones serían el primer paso

La primera intervención, una vez se aprueben los instrumentos necesarios para su operación, sería continuar con la demolición de construcciones que estén en riesgo de colapso. Algunas de estas labores ya han sido adelantadas por las administraciones locales.

Uribe advirtió que hay personas que están ingresando a edificaciones que presentan daños graves y que podrían derrumbarse ante un nuevo sismo o cualquier otra eventualidad.

“Los entes territoriales ya tienen su diagnóstico. Pero nosotros tenemos que hacer unos diagnósticos adicionales (...). Nosotros no vamos a reemplazar a las entidades ni a los entes territoriales. Ellos son nuestros aliados en el territorio”, dijo Uribe.

2. Vivienda nueva y mejoramientos para los damnificados

Después de las demoliciones, el Fondo Milagro buscará avanzar con mejoramientos de vivienda y soluciones habitacionales nuevas para las personas que lo perdieron todo durante la emergencia.

Las intervenciones se definirán a partir de las necesidades identificadas en los municipios y de los proyectos que se incorporen al banco que organizará el fondo.

“Queremos llegar a rehabilitar la vivienda a la gente rápido”, dijo Uribe. Agregó que la idea es construir un criterio único de contratación.

¿Cómo van a plantearse la obras? Según el gerente del Fondo Milagro, “salen de los planes de acción específico que nos levantaron los municipios y que llegaron al PAE general: va a haber un banco de proyectos, luego una escala de priorización en la cual estamos trabajando empezar la ejecución de dichas obras”.

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Agregó: “Tenemos gerencias regionales y ellos nos está levantando las manos para seguir haciendo la priorización”.

3. Recuperación del agua, el saneamiento, la salud y la educación

El plan también contempla restablecer los servicios de agua y saneamiento básico en las comunidades que quedaron sin acceso a ellos.

A esto se sumará la recuperación de las instituciones de salud y educación afectadas por el terremoto. El objetivo, explicó Uribe, es que los niños puedan regresar a las clases presenciales y que las familias recuperen el acceso a servicios esenciales.

“Necesitamos que los niños vuelvan presencialmente a clases, eso les ayudará mucho a las familias”, señaló.

4. Reactivación económica en la región

También destacó que la reactivación económica de las zonas afectadas será otro de los frentes de trabajo del fondo. “Necesitamos reactivar el comercio, la economía y la industria en esas zonas”, afirmó; al tiempo que dijo que, por ejemplo, en Pereira ha disminuido el consumo de energía.

Agregó que empezarán por contratar talento local para buscar la reactivación económica.

5. Apoyo psicológico y recursos para la reconstrucción

Además de las obras de infraestructura, el Fondo Milagro pondrá en marcha una línea denominada “reconstrucción del alma”, orientada a brindar apoyo psicológico y emocional a los damnificados.

Uribe explicó que la emergencia no solo dejó daños materiales, sino también pérdidas humanas y afectaciones a las condiciones de vida de las familias.

“Perdieron seres queridos, perdieron sus pertenencias o perdieron su vivienda. Tienen a sus hijos sin estudiar, no los están atendiendo bien en sus centros de salud”, dijo.

¿Cuánta plata hay hasta ahora en el Fondo Milagro?

En cuanto a los recursos, el gerente señaló que el fondo cuenta con una partida inicial de $624.000 millones, provenientes de un crédito con la banca multilateral. A esta suma se agregan cerca de $360.000 millones que ya habían sido dispuestos y utilizados para atender la emergencia.

En total, se trata de recursos cercanos a los $984.000 millones entre la financiación inicial y los dineros destinados previamente a responder a la contingencia. De ahí el $1 billón anunciado por el Gobierno.

El gerente señaló también que habrá un tablero interactivo para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento en tiempo real de las ejecuciones de las obras.

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¿Cómo están los tiempos?

Jaime Arrubla, exsecretario jurídico durante el gobierno de Andrés Pastrana y quien participó en la creación del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec) tras el terremoto de esa región, señaló que la reconstrucción requiere varias etapas.

Según explicó, antes de definir las obras era necesario establecer el alcance de los daños y elaborar un inventario de las necesidades, información que el Gobierno solicitó a los municipios.

Desde esa perspectiva, dijo en diálogo con este medio que el Fondo Milagro llega a la etapa en la que puede comenzar a organizar y ejecutar las intervenciones de reconstrucción. Y que los tiempos, en general, estarían ajustados.

Sin embargo, son varias las alertas que han hecho congresistas. Algunos de la oposición, como Fernando Arias (Pacto Histórico) pidieron que se incluyan en el Fondo Milagro los recursos recogidos por la campaña de la primera dama, ‘Colombia un solo corazón’, que acopió donaciones de privados.

Y es que, por ejemplo, cuando ocurrió la emergencia por el terremoto de Armenia en 1999, el Gobierno nacional se demoró cuatro días en crear formalmente el Forec. En cambio, en este caso, hasta el 9 de septiembre, un mes después, se emitió el decreto por medio del cual nació el Fondo Milagro.

“La excusa de que estamos llegando, ya no procede; a las víctimas que están en carpas, ya no podemos llegarles con eso”, dijo la representante Cathy Juvinao.

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