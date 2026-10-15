Más de $207.000 millones se destinan al campo colombiano: así se benefician las mujeres rurales

Con inversiones en proyectos productivos, nuevas oportunidades de comercialización, asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones campesinas, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), presidida por Orlando José Dangond Baute, avanza en acciones para mejorar las condiciones económicas de las mujeres del campo colombiano. Durante 2026, la entidad reporta resultados en cinco líneas de intervención que contribuyen a fortalecer su participación en la producción agropecuaria y el desarrollo de sus territorios

Uno de los principales avances se registra en el acceso a activos productivos. La ADR ha vinculado a 3.429 mujeres rurales en 21 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), con una inversión total de $48.657 millones. Estas iniciativas hacen parte de la estrategia institucional para ampliar las capacidades productivas de las familias campesinas y facilitar herramientas que contribuyan a generar ingresos y mejorar su competitividad.

En comercialización, 18.944 mujeres rurales han sido beneficiadas mediante estrategias orientadas a conectar la producción agropecuaria con nuevos compradores. Como parte de estas acciones, la Agencia gestionó 832 preacuerdos comerciales por más de $14.722 millones en ruedas de negocios público-privadas, con la participación de 715 organizaciones. Adicionalmente, verificó compras públicas de alimentos superiores a $1.377 millones, que beneficiaron a 872 productores, de los cuales 386 son mujeres.

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El fortalecimiento de la asociatividad constituye otro de los resultados de la gestión institucional. Durante 2026, la ADR reporta una inversión de $23.249 millones en acciones que han beneficiado a 9.017 productoras rurales, mediante procesos de promoción, acompañamiento y consolidación de organizaciones. Entre las participantes se encuentran mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado, cuya vinculación contribuye a ampliar su participación en iniciativas económicas colectivas.

A estos resultados se suma el acompañamiento a 93 grupos de pequeños productores interesados en constituir nuevas organizaciones, integrados por 2.291 personas, de las cuales 1.134 son mujeres. Con estas acciones, la Agencia busca fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades rurales y facilitar su participación en diferentes cadenas productivas.

En asistencia técnica, la entidad ha beneficiado a 3.249 productoras rurales mediante el Servicio Público de Extensión Agropecuaria, con una inversión de $3.249 millones. Este acompañamiento permite acercar conocimientos y herramientas a las mujeres del campo para fortalecer sus actividades productivas y promover mejores prácticas agropecuarias.

Por su parte, en adecuación de tierras, la ADR financió siete proyectos por $132.279 millones, con impacto en 26.402 hectáreas y beneficios para 14.652 familias productoras, entre ellas 3.635 mujeres. Estas intervenciones están orientadas a mejorar las condiciones de producción y el aprovechamiento de la infraestructura de adecuación de tierras en los territorios.

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora cada 15 de octubre, la Agencia reconoce el papel de las productoras campesinas en el abastecimiento alimentario, la generación de ingresos y el fortalecimiento de las economías locales. Su participación en proyectos productivos, organizaciones y procesos comerciales es fundamental para el desarrollo de sus comunidades.

El presidente de la ADR, Orlando José Dangond Baute, mantiene entre las prioridades de la gestión institucional el impulso a iniciativas que permitan fortalecer la producción agropecuaria, ampliar las oportunidades de comercialización y facilitar el acceso de las comunidades rurales a herramientas para su desarrollo.

Con estos resultados, la Agencia reafirma su compromiso de seguir acompañando a las mujeres que, desde sus parcelas, emprendimientos y organizaciones, contribuyen diariamente a la producción de alimentos y al desarrollo económico y social del campo colombiano.

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