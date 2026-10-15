Desde Cúcuta proponen abrir los puentes fronterizos las 24 horas y el regreso de Venezuela a la CAN

El embajador de Venezuela en Colombia, Ramón Orlando Maniglia, destacó la necesidad de que los puentes internacionales entre ambos países permanezcan abiertos las 24 horas, al considerar que ampliar los horarios de circulación puede favorecer el comercio, el empleo y la integración económica de la frontera.

La propuesta fue presentada durante el Gran Encuentro de la Frontera Visión Nueva Frontera 2026, realizado en el hotel Casino Internacional de Cúcuta, donde empresarios y representantes gremiales también plantearon la necesidad de fortalecer la integración normativa, facilitar las inversiones y avanzar en proyectos de cooperación energética.

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“Sueño con que los puentes entre Colombia y Venezuela estén abiertos las 24 horas, porque la comunicación nunca se puede perder. Seguramente habrá trabajadores del sector de la seguridad o del comercio que estarán unos de día y otros de noche, entonces esto –paso binacional sin cierre- más bien amplía el empleo”, afirmó el almirante (r) de la Armada.

El también exministro de Defensa (2005-2006) del entonces presidente Hugo Chávez, dijo que las autoridades de ambos países deben unir esfuerzos en este objetivo, porque hay más coincidencias que diferencias para seguir unidos y fortalecer la hermandad. “Más nunca se deben cerrar estas puertas”, enfatizó.

Maniglia sostuvo que los pueblos necesitan avanzar y crecer juntos y que Venezuela tiene una gran cantidad de oportunidades para invertir, por lo que instó a los empresarios colombianos a creer en el potencial de su país.

¡Que Venezuela vuelva a la CAN!

El presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, resaltó la necesidad de que su país vuelva a la Comunidad Andina (CAN), de la cual se salió en 2006, porque este esquema de integración contribuye a que haya institucionalidad en la relación de ambos países, lo cual le hace falta, “para poder generar mayor confianza”.

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“La relación está regulada por tres acuerdos bastante ajustables: el de preferencias arancelarias (Acuerdo de Alcance Parcial N° 28), el de promoción de inversiones (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones –APPRI-) y el de transporte de carga (Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Carga y Pasajeros por Carretera), pero hay una cantidad de elementos de la normativa de Colombia en el marco de la Comunidad Andina que nosotros, al salirnos, los perdimos”, añadió.

El Gran Encuentro de la Frontera Visión Nueva Frontera 2026 se organizó en el hotel Casino Internacional de Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión

Russián sostuvo que volver a reconstruir todo ese andamiaje jurídico toma mucho tiempo, por lo que regresar a la CAN le da a Venezuela una hoja de ruta para trabajar en una relación más fluida e impulsar la competitividad y complementariedad productiva, así como en el intercambio energético, debido a las intenciones de que Colombia le venda energía eléctrica al país petrolero y este comercialice gas a Colombia.

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, Luis Felipe Quintero, organizador del evento junto a Cavecol, señaló que la nueva visión de las relaciones binacionales es que las compañías no solo vendan sus productos finales, también materias primas para que en el país vecino agreguen valor y puedan exportarse a terceros países.

“Lo mismo haga Colombia, que pueda transformarlos con destino a terceros países para estimular lo que se denomina relacionamientos productivos, la proveeduría y las cadenas de valor. Eso es lo que queremos, con el fin de hacer de la integración productiva una integración sostenible en el mediano y largo plazo”, concluyó.

Más integración binacional

La presidenta de Fedecámaras Táchira, Gipsy Pineda, manifestó que estos encuentros empresariales consolidan la reintegración económica que, debido al cierre fronterizo, se disolvió, y resaltan la importancia de implementar una Zona Económica Especial, bien sea binacional o solo venezolana.

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Además, concordó con el embajador Maniglia sobre la necesidad de la apertura fronteriza 24 horas, por lo cual deben generarse los canales, los mecanismos y la ruta, para que todos los empresarios sientan la confianza de invertir en Venezuela.

“El Táchira es tierra fértil para estas inversiones. Queremos que los empresarios colombianos vean la oportunidad de llevar sus productos a través de la frontera y allí iniciar operaciones en el interior del país”, afirmó.

Pineda expresó que desde hace cuatro años han llevado a ambos gobiernos la posibilidad de un intercambio energético, que beneficiará la reactivación económica del estado limítrofe y la necesidad de gas que tienen los colombianos; es un tema que “Bogotá y Caracas” siguen escuchando.

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En representación del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, el secretario de Desarrollo Económico y Productividad, Olger López, destacó que este espacio de articulación apoyado por la administración departamental busca incentivar negociaciones directas: “exportaciones e importaciones que le generen indicadores positivos al territorio”.

“Tenemos una muestra comercial de 54 empresarios venezolanos con el propósito de generar sinergias con empresarios colombianos, así como una agenda de networking con más de 125 citas. El sector industrial y de la manufactura tiene una gran participación, con cerca del 68%, pero hay espacios para otras actividades promisorias y para los emprendedores que quieren ver una gran oportunidad”, informó López.

El dato

Más de 500 empresarios, autoridades, gremios y expertos de ambos países se sumaron al evento.

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