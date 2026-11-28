Millonarios recibió a América de Cali en un caliente clásico del fútbol colombiano por la tercera fecha de los cuadrangulares finales en el grupo B. El equipo azul tenía la obligación de ganarle a los ‘Diablos Rojos’, sin embargo, una expulsión de Rodrigo Contreras al final del primer tiempo los golpeó e hizo que el ímpetu con el que empezó el compromiso el cuadro capitalino mermara.

Por otro lado, América de Cali creció en el juego, fue de menos a más, pero no pudo dar el golpe sobre la mesa. El equipo que dirige David González cuenta con la ventaja deportiva (punto invisible) en el grupo, lo que lo posiciona por encima del resto en caso de igualdad en el puntaje final. Tras el empate 0-0, ambos equipos suman 5 unidades, liderando América el cuadrangular por su ventaja.

Más allá de las atajadas del argentino Javier Burrai (Millonarios) y Jean Fernandes (América), el partido no tuvo una gran figura, eso sí, tuvo varios protagonistas, entre ellos el árbitro del compromiso. Carlos Ortega repartió 14 tarjetas amarillas y 3 rojas en Bogotá, algo que habla de su manejo del compromiso, pero también de la intensidad del mismo. Una de esas expulsiones fue a Dany Rosero al minuto 49, lo que desató la imagen de la polémica. Puede leer: Messi, Mbappé y Cristiano: las figuras que marcaron el Mundial de 2026

América denuncia racismo