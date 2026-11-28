Millonarios recibió a América de Cali en un caliente clásico del fútbol colombiano por la tercera fecha de los cuadrangulares finales en el grupo B. El equipo azul tenía la obligación de ganarle a los ‘Diablos Rojos’, sin embargo, una expulsión de Rodrigo Contreras al final del primer tiempo los golpeó e hizo que el ímpetu con el que empezó el compromiso el cuadro capitalino mermara.
Por otro lado, América de Cali creció en el juego, fue de menos a más, pero no pudo dar el golpe sobre la mesa. El equipo que dirige David González cuenta con la ventaja deportiva (punto invisible) en el grupo, lo que lo posiciona por encima del resto en caso de igualdad en el puntaje final. Tras el empate 0-0, ambos equipos suman 5 unidades, liderando América el cuadrangular por su ventaja.
Más allá de las atajadas del argentino Javier Burrai (Millonarios) y Jean Fernandes (América), el partido no tuvo una gran figura, eso sí, tuvo varios protagonistas, entre ellos el árbitro del compromiso. Carlos Ortega repartió 14 tarjetas amarillas y 3 rojas en Bogotá, algo que habla de su manejo del compromiso, pero también de la intensidad del mismo. Una de esas expulsiones fue a Dany Rosero al minuto 49, lo que desató la imagen de la polémica.
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Después de ver el acrílico colorado, Rosero tuvo que dirigirse hacia el vestuario, sin embargo, al ingresar al túnel que lo lleva a los camerinos, un fanático de Millonarios le escupió y recibió insultos racistas por parte de la tribuna embajadora. La imagen la captaron las cámaras de la retransmisión, dejando en evidencia al sujeto y el hecho lamentable que tuvo que padecer el zaguero americano.
“América de Cali rechaza de manera categórica los actos de racismo vividos hacia nuestro jugador Dany Rosero en el estadio El Campín, durante el compromiso disputado frente a Millonarios. Como institución, expresamos nuestra profunda indignación ante cualquier manifestación de discriminación que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas”, escribió el club en un comunicado.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes, a los organismos del fútbol colombiano y a las instituciones encargadas de velar por la convivencia en los escenarios deportivos para que estos hechos sean investigados y se adopten las medidas correspondientes. El racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune”, completó el cuadro del Valle del Cauca.
Por otro lado, el club local también manifestó su rechazo con el hincha que protagonizó el lamentable hecho. Millonarios respondió al escrito de ‘La Mecha’ y reprochó los actos sucedidos contra Dany Rosero.
“Como institución manifestamos nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonía y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde debe prevalecer el respeto y los valores del deporte”, escribió el cuadro embajador.
La Secretaría Distrital de Bogotá no se quedó callada tampoco y explicó la gravedad de los hechos. Ningún frente hizo la vista gorda ante un episodio que empaña al fútbol profesional colombiano.
“El racismo no es solo una conducta reprochable; en Colombia puede constituir delito. La Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, sanciona penalmente los actos de racismo, discriminación y hostigamiento, y corresponde a las autoridades competentes establecer si los hechos denunciados se enmarcan en estas conductas”, aclaró David Cortes, director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno.