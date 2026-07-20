Messi, Mbappé y Cristiano: las figuras que marcaron el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 llegó a su fin tras 39 días de competencia, 104 partidos y una edición que dejó nuevas marcas para la historia del fútbol. Además del título conquistado por España, el torneo disputado en Norteamérica confirmó el protagonismo de varias de las grandes estrellas del planeta, algunas de ellas estableciendo récords y otras cerrando ciclos inolvidables.

Entre los nombres más destacados aparecen Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Jude Bellingham, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, futbolistas que, por diferentes razones, terminaron siendo protagonistas de la Copa del Mundo.

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Antes de disputar la final frente a España, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales que resumió el sentir del plantel argentino y de gran parte de su afición.

“Pase lo que pase mañana (en la final), este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”.

El capitán argentino, que disputó su sexta y última Copa del Mundo, también destacó el recorrido vivido junto a la selección.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”.

Y añadió: “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”.

Messi cerró su participación con ocho goles y fue uno de los jugadores más determinantes del campeonato, aunque Argentina cayó 1-0 ante España en la prórroga de la final. Tras el encuentro, recibió una emotiva ovación en el MetLife Stadium antes de despedirse definitivamente de los Mundiales.

Mbappé rompe récords y se adueña de la Bota de Oro

La gran figura ofensiva del torneo fue Kylian Mbappé. El delantero francés, de 27 años, terminó como máximo goleador de la Copa del Mundo con 10 anotaciones y conquistó la Bota de Oro.

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Además, elevó su cuenta personal a 22 goles en la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el máximo anotador de todos los tiempos en la competición y superando el registro que tenía Lionel Messi. También pasó a ser el máximo goleador de Francia en la historia de la Copa del Mundo.

Su producción ofensiva fue acompañada por Ousmane Dembélé, quien disputó 648 minutos y aportó seis goles, consolidándose como uno de los socios más efectivos del ataque francés.

Inglaterra encontró respuestas en Kane y Bellingham

La selección inglesa finalizó el campeonato en el tercer lugar impulsada por el rendimiento de Harry Kane y Jude Bellingham.

Bellingham aportó siete goles durante el certamen, mientras que Kane marcó seis, pese a perderse el partido por el tercer puesto frente a Francia, encuentro en el que pudo acercarse aún más al liderato de los goleadores.

Ambos confirmaron el nivel que habían mostrado durante la temporada en el fútbol europeo y fueron determinantes para que Inglaterra volviera a ocupar un lugar entre las mejores selecciones del torneo.

Haaland lideró el crecimiento de Noruega

Erling Haaland disputó su primer Mundial y respondió con una actuación sobresaliente. El atacante noruego marcó siete goles antes de que su selección fuera eliminada en los cuartos de final por Inglaterra.

Su rendimiento convirtió a Noruega en una de las revelaciones del campeonato. El delantero destacó por su capacidad goleadora, su fortaleza física y la constante exigencia que impuso a las defensas rivales.

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Entre los momentos más recordados de su selección quedó la victoria sobre Brasil, una de las grandes sorpresas de toda la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo cerró su historia mundialista

Cristiano Ronaldo también escribió un capítulo histórico en Norteamérica. A los 41 años se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Portugal fue eliminada en los octavos de final, pero el delantero cerró el campeonato con tres anotaciones, producto de un doblete frente a Uzbekistán en la fase de grupos y un gol de penalti contra Croacia en la ronda de dieciseisavos.

Con ese registro alcanzó 11 goles en Mundiales, superando la marca de Eusébio y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Portugal en esta competición.

Así quedó la clasificación histórica de goleadores

El Mundial 2026 también modificó el listado de máximos anotadores en la historia del torneo:

Kylian Mbappé (Francia): 22 goles.

Lionel Messi (Argentina): 21 goles.

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles.

Ronaldo (Brasil): 15 goles.

Gerd Müller (Alemania): 14 goles.

Harry Kane (Inglaterra): 14 goles.

Just Fontaine (Francia): 13 goles.

Pelé (Brasil): 12 goles.

Con varias leyendas despidiéndose de la máxima cita del fútbol y una nueva generación consolidándose, el Mundial de 2026 dejó una transición marcada entre referentes históricos y figuras llamadas a liderar el camino hacia la próxima Copa del Mundo, prevista para 2030.

Con información de El Universal.

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