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República Dominicana está lista para recibir los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Santo Domingo albergará el certamen deportivo del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de delegaciones de 37 países y territorios.
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crojas
República Dominicana está lista para recibir los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Colprensa
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Lunes, 20 de Julio de 2026

República Dominicana se prepara para recibir a atletas, entrenadores, medios de comunicación y aficionados de toda la región con motivo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Según ha explicado el Ministerio de Turismo dominicano, el evento reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI) reunirá a representantes de 37 países y territorios, como Cuba, México o Puerto Rico, para competir en más de 40 disciplinas deportivas.

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"República Dominicana cuenta con la infraestructura, conectividad aérea, oferta hotelera y capacidad organizativa necesarias para recibir eventos deportivos internacionales de primer nivel. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reflejan la fortaleza de nuestro país como destino de turismo deportivo", ha asegurado el titular de Turismo dominicano, David Collado.

"Santo Domingo 2026 reunirá a las mejores delegaciones de Centroamérica y el Caribe en una competencia del más alto nivel, consolidando a República Dominicana como una sede confiable para grandes eventos internacionales", ha indicado, por su parte, el presidente del comité organizador de esta edición de los Juegos, José Monegro.

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