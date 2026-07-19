¡La Roja vuelve a la gloria! España derrotó a Argentina y conquistó el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez en 96 años se realizó en tres países, Canadá, Estados Unidos y México, con la participación de 48 selecciones bajo el telón este domingo después de 38 días de competencia.

Evento en el que Argentina vigente campeona del Mundo defendía el título ante una de las grandes favorita, España, campeona de Europa (2024).

El otro aspirante era Francia, pero se encontró en semifinales ante la ‘Roja’ quedando eliminada.

Un partido cerrado de escasas opciones de gol, España se coronó por segunda vez campeona mundial después de 16 años al vencer 1-0, hasta a la hoy vigente campeona Argentina, con gol de Ferran Torres al minuto 106, luego de una asistencia de Nico Williams, y Ferran libre marca marcó el único tanto que le dio el título a los ibéricos.

Sin duda la España, dirigida por Luis de la Fuente, corroboró su favoritismo al título, terminando invicta, con un solo partido empatado que fue el debut ante Cabo Verde (0-0), una de las selecciones sorpresas de este mundial que también puso a sufrir a Argentina.

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, con unos grandes futbolistas, con un potencial y talento excepcional. Siento orgullo por haberles acompañado en este trayecto, es un honor", dijo el técnico campeón.

España iguala así a Francia con dos títulos, y la Copa del Mundo regresa a Europa después de ocho años. Asimismo, Europa le saca ventaja a Sudamérica América al sumar 13 títulos por 10 de este lado del continente.

Por su parte el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni no escondió su desazón por no retener el título conseguido en Catar 2022.

"Tristeza pero sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado aquí, pero no vale la pena. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota”.

Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990 y 2014) Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006), Francia: 2 títulos (1998 y 2018) España: 2 títulos (2010, 2026), Inglaterra: 1 título (1966).

Entre tanto, los títulos de suramericanos son: Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022), Uruguay: 2 títulos (1930, 1950).

Este Mundial además, por los récords dejados, el francés Kylian Mbappé, como máximo artillero del torneo con 10 goles y mayor goleador en la historia de todos los Mundiales con 22 goles, y detrás el argentino Lionel Messi, con 21 anotaciones.

También fue la despedida de grandes figuras, unos con luces y otros con sombras, como el argentino Lionel Messi, el croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar Jr, el francés N’Golo Kanté, el colombiano James Rodríguez, entre otros.

Lea aquí: Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer lugar del Mundial

La final

En un partido parejo de mucha intensidad, argentinos y españoles pusieron todo en la cancha para alzarse con la Copa del Mundo, aunque los sudamericanos no arriesgaron demasiado dado que la selección europea, que siempre tomó la iniciativa, presionaba en la parte, por lo que Argentina no logró generar fútbol de ataque.

Lionel Messi en los primeros 45 minutos no influyó en el juego de su selección y la albiceleste se dedicó a defenderse de los embates de España que, a pesar de pisar el área de Dibu Martínez, le faltó contundencia.

Para la segunda mitad, la tónica fue la misma, España con la iniciativa y una Argentina aguantando, y chocando constantemente, queriendo cortar juego.

El control del balón fue todo el tiempo español; Argentina se desentendió totalmente de la portería de Unai Simón; que si fue exigido dos veces, fue mucho.

Por su parte, la Roja le dio más trabajo a Dibu Martínez, que tuvo unas paradas sobre todo en los últimos 25 minutos de juego en los 90 minutos, erigiéndose como la figura.

En las postrimerías del tiempo para ir a la prórroga, Enzo Fernández fue expulsado al (90+3) por una falta sobre Cubarsí, dejando a la albiceleste con diez hombres.

En el arranque del alargue, España abrió el marcador en el 96, pero el gol de Nico Williams fue anulado por una falta previa.

El partido era un monólogo España con todo el control, pero sin saber aprovechar ese hombre de más que tenía para romper el cerrojo del arquero argentino, que era la figura hasta el momento.

Pero va tanto el agua al cántaro hasta que se revienta. Comenzando el segundo segmento de la prórroga sobre el minuto 105, por fin se rompió el celofán: tras un pase largo, Williams asistió a Ferrán, quien remató dentro del área para el 1-0 para España, merecido por lo hecho a lo largo del partido.

Tras el gol de la ‘Roja’, Argentina dejó de resguardarse y salió en busca del empate. Ahí apareció Messi que no se había visto en todo el partido, y España comenzó a sufrir el partido en los minutos finales, que había controlado a lo largo del encuentro, pero al final el árbitro esloveno Slavko Vincic dio finalizado el juego y España es la nueva campeona del mundo.

Síntesis

Alineaciones:

España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte (Eric García, min.99), Cucurella; Rodri (Zubimendi, min.99), Fabián (Pedri, min.62); Lamine Yamal, Olmo (Merino, min.75), Baena (Nico Williams, min.75); y Oyarzabal (Ferran, min.62).

Argentina: Martínez; Montiel (Molina, min.58), Romero (Medina, min.70), Lisandro (Otamendi, min.44), Tagliafico; De Paul (Simeone, min.70), Enzo, Mac Allister, Nico González (Paredes, min.46); Messi y Julián Álvarez (Senesi, min.102).

Gol: 1-0, min.106, Ferran Torres.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia). Amonestó a Lisandro (min.40), Paredes (min.52), Enzo (min.82), Romero (90+2) y Mac Allister (min.111) con amarilla, y expulsó a Enzo (90+3) y Leandro Paredes (120+6) por parte de Argentina.

Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Camino del campeón España

Fase de grupos

España 0 Cabo Verde 0

España 4 Arabia Saudí 0

España 1 Uruguay 0

Dieciseisavos de final

España 3 Austria 0

Octavos de final

España 1 Portugal 0

Cuartos de final

España 2 Bélgica 1

Semifinal

España 2 Francia 0

Final

España 1 Argentina 0

Títulos: 2

2010 Sudáfrica

2026 Estados Unidos

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